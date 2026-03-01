Cancer colorectal : comment un test de dépistage peut tout changer

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal tue 17.000 personnes par an en France.

Un test gratuit, simple et à domicile permet de le détecter tôt.

Pourtant, deux tiers des personnes concernées ne le font pas.

"Mars bleu", le mois consacré à la mobilisation et à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, commence ce dimanche. Avec sa campagne choc et volontairement provocatrice "Va chier", la Ligue contre le cancer veut, pour la deuxième année consécutive, briser le tabou autour du dépistage du cancer colorectal. Un test simple, gratuit et à faire à domicile, pourrait pourtant éviter des milliers de décès chaque année.

"La seule façon de se faire dépister, c’est depuis ses toilettes"

Chaque année en France, 47.000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués et 17.000 personnes en meurent. Il s’agit du deuxième cancer le plus meurtrier après celui du poumon. Pourtant, s'il est détecté tôt, il se soigne dans neuf cas sur dix. Le dépistage organisé s’adresse aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans, à risque moyen. Proposé tous les deux ans et pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, il repose sur un test immunologique recherchant un saignement occulte dans les selles.

Comme le rappelle la Ligue contre le cancer dans un communiqué relayé par France Inter, "la seule façon de se faire dépister contre ce cancer, c’est depuis ses toilettes". Le test consiste en "un simple prélèvement de selles" envoyé gratuitement en laboratoire.

La radiologue Zeineb Lounici, présidente de la commission dépistages et prévention à la Ligue, explique à France Info que cette campagne "basée sur l’autodérision" vise "à désacraliser" un examen jugé intime. Le dépistage reste "tabou" et "difficile d’en parler". Or, insiste-t-elle, "faire ce dépistage peut sauver la vie".

Un kit à commander en ligne ou à retirer en pharmacie

Pourtant, les deux tiers des personnes invitées à réaliser le test ne le font pas. Les professionnels de santé sont donc appelés à se mobiliser pour les inciter au dépistage.

Concrètement, il suffit de commander un kit en ligne ou de le retirer en pharmacie. Le prélèvement se fait chez soi, en quelques minutes, avant d’envoyer l’échantillon dans une enveloppe pré-affranchie. En cas de résultat positif (c'est-à-dire si du sang est retrouvé dans vos selles), une coloscopie est alors proposée.