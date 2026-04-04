Cette protection inattendue du vaccin contre la grippe

Chaque hiver, une campagne de vaccination contre la grippe est organisée. Cet acte médical permet de réduire le risque de développer une forme grave de la maladie. Selon une étude, parue dans Eurosurveillance, le vaccin serait aussi bénéfique pour réduire le risque de problèmes cardiovasculaires liés à l’infection.

Grippe : la vaccination réduit le risque d'AVC et d'infarctus

Ces travaux, réalisés par des chercheurs du European Center for Disease Prevention and Control, sont basés sur des registres de santé danois, avec des informations médicales récoltées entre 2014 et 2025. "La population étudiée comprenait 660 hommes et 561 femmes âgés de 40 ans et plus, avec un âge médian de 75 ans, précisent les auteurs. La plupart des patients ont été hospitalisés pour un AVC (65 %), tandis que 35 % ont subi un infarctus." L’infection par le virus de la grippe fait partie des facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus.

Au total, 1.231 infections grippales ont été confirmées par test PCR : environ la moitié sont survenues après la vaccination. Les auteurs ont constaté que le risque d'une première hospitalisation pour infarctus ou AVC au cours de la semaine suivant un test positif à la grippe était significativement plus élevé que pour toute autre période, avant ou après ce test. "Il était multiplié par trois pour un AVC et par cinq pour un infarctus", indiquent-ils. En revanche, ce risque accru était réduit de moitié chez les personnes vaccinées contre la grippe. "L'étude n'a pas tenu compte des différences d'efficacité entre les vaccins antigrippaux, qui peuvent varier selon l'adéquation de la formulation vaccinale aux souches virales en circulation durant la saison", précisent toutefois les auteurs.

Vaccin contre la grippe : vers de nouvelles stratégies de vaccination ?

Ils appellent désormais à compléter ces premières conclusions par d’autres travaux. "Si ces résultats sont confirmés par d'autres études menées dans d'autres contextes, ils renforceraient l'argument en faveur de la vaccination antigrippale prioritaire chez les personnes à risque de maladies cardiaques ou d'AVC et permettraient d'affiner les recommandations à l'échelle européenne", avance Roberto Croci, auteur principal de cette étude. Pour ce spécialiste, la confirmation de cet effet protecteur pourrait avoir un impact sur les stratégies de vaccination. "Mettre en évidence la double protection offerte par la vaccination, à la fois contre l’infection et ses complications cardiovasculaires, pourrait avoir un impact considérable sur la santé publique", conclut-il.