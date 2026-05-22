Pourquoi mâcher plus longtemps peut améliorer votre santé

L'ESSENTIEL La mastication facilite la digestion et améliore la satiété.

Manger plus lentement pourrait aider à limiter les excès alimentaires.

Des études suggèrent aussi un lien entre mastication, mémoire et réduction du stress.

Habitués à expédier des repas faits d’aliments ultra-transformés devant un écran, nous mangeons aujourd’hui de plus en plus vite, et nous mâchons de moins en moins. Pourtant, prendre le temps de bien mastiquer la nourriture pourrait avoir des effets plus importants qu’on ne l’imagine. Digestion, poids, mémoire, stress… De plus en plus d’études montrent que la mastication peut jouer un rôle crucial dans notre santé globale, selon des experts cités par la BBC.

Mastiquer : la première étape de la digestion

Avant même que les aliments arrivent dans l’estomac, tout commence dans la bouche. En mâchant, les aliments sont découpés en petits morceaux et mélangés à la salive, ce qui facilite le travail du système digestif. "C’est la première phase de la digestion", rappelle Andries van der Bilt, spécialiste de la physiologie orale à l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas, interrogé par la chaîne britannique. La mastication stimule aussi la production d’enzymes digestives et prépare l’intestin à recevoir les aliments. A l’inverse, avaler trop vite de gros morceaux pourrait favoriser les ballonnements, la constipation ou les sensations d’inconfort digestif.

Des travaux montrent également que mieux mâcher permettrait d’absorber davantage de nutriments. Dans une étude menée sur des amandes, les participants qui mastiquaient le plus absorbaient davantage d’énergie et éliminaient moins de graisses.

Mieux mâcher pour manger moins

Ce n’est pas tout : prendre le temps de mâcher pourrait aussi aider à limiter les excès alimentaires. Plusieurs études montrent que les personnes qui mastiquent davantage ressentent la satiété plus rapidement. Dans une expérience menée sur des volontaires, ceux qui mâchaient davantage leur nourriture avaient moins faim après le repas. Leur organisme produisait aussi plus d’hormones liées à la satiété.

Cela s’explique notamment par le fait que le cerveau met environ vingt minutes à comprendre que l’estomac est plein. Manger lentement laisse donc le temps au corps d’envoyer ce signal. "La texture des aliments peut influencer la sensation de satiété", explique le neuroscientifique Abhishek Kumar, de l’institut Karolinska en Suède. Les chercheurs recommandent ainsi de privilégier des aliments solides et riches en texture plutôt que des aliments très mous ou liquides.

Un rôle possible pour la mémoire et le stress

Les scientifiques s’intéressent aussi de plus en plus au lien entre mastication et cerveau, plusieurs études ayant montré que les personnes mâchant le plus obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire et d’attention. Comment l’expliquer ? Selon certains chercheurs, le fait de mâcher stimulerait la circulation sanguine vers le cerveau. "La théorie est que la mastication agit comme une pompe qui envoie davantage de sang au cerveau", explique le chercheur Martin Trulsson.

Enfin, mâcher pourrait aider à réduire le stress et l’anxiété. Certaines études sur le chewing-gum montrent une légère amélioration de l’attention et une baisse du stress lors de tâches difficiles, selon les experts.