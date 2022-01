Pour perdre du poids, il suffirait de… bien mâcher

L'ESSENTIEL Pour maigrir et mieux digérer, il convient de miser sur des aliments de qualité mais également de bien mâcher.

Les stimuli oraux, liés à la durée de dégustation des aliments et de mastication, augmenteraient la dépense énergétique après la prise alimentaire.

La mastication est la première étape de digestion. Cette action, qui consiste à broyer la nourriture, est souvent négligée. Pourtant, prendre le temps de bien mâcher les aliments peut être bénéfique pour la santé. Ce réflexe simple permet aux aliments d’être mieux assimilés et ainsi de bien digérer. Mastiquer correctement pourrait aussi favoriser la perte de poids. C’est ce qu’ont révélé récemment des chercheurs japonais dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Les scientifiques ont décidé de réaliser cette recherche après avoir fait un constat. "La mastication est connue pour aider à prévenir l'obésité, probablement en augmentant l'effet thermique de la consommation d'aliments. On ne sait toujours pas si cela est dû aux stimuli oraux, c'est-à-dire à la durée du goût des aliments dans la bouche et à la durée de la mastication", ont-ils noté.

Bien mâcher augmenterait la dépense énergétique

Pour découvrir les effets des stimuli oraux sur la thermogenèse (la production de chaleur par les êtres vivants) induite par le régime alimentaire, les chercheurs ont mené leurs travaux auprès de personnes en bonne santé. Ils les ont divisés en trois groupes. Le premier devait ingérer de la nourriture liquide. Le deuxième groupe a gardé ses aliments dans leur bouche pendant 30 secondes sans les mâcher. Les autres participants ont dû mastiquer pendant plusieurs secondes des produits avant de les avaler.

"Les stimuli oraux ont augmenté de manière significative la thermogenèse induite par l'alimentation", peut-on lire dans les résultats de l’étude. En clair, les stimuli oraux, qui sont liés à la durée de dégustation des aliments et de mastication, augmenteraient la dépense énergétique après la prise alimentaire.

"Si la différence dans la dépense énergétique par repas est faible, l'effet cumulatif recueilli au cours de plusieurs repas, pris tous les jours et 365 jours par an, est substantiel", a déclaré Naoyuki Hayashi, auteur des travaux et professeur de l'université de Waseda, au Japon. Les auteurs de l’étude ont conclu que mastiquer correctement permettrait de perdre du poids.