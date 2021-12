Les pruneaux sont d'excellents alliés pour perdre du poids

L'ESSENTIEL Le pruneau est une prune séchée, donnée par le prunier d'Ente.

Ces fruits se cueillent en août et en septembre.

Manger des pruneaux peut aider à perdre du poids, selon une nouvelle recherche publiée par l'Université de Liverpool. Une piste intéressante, puisque ce genre de fruits secs, considérés comme trop sucrés par de nombreux nutritionnistes, ne sont en général pas intégrés dans les régimes amincissants.

2 kg et 2,5 cm de tour de taille perdus

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont modifié le régime alimentaire de 100 personnes en surpoids. Pendant douze semaines, un premier groupe a mangé des pruneaux tous les jours (140 g quotidiens pour les femmes et 171 g pour les hommes) tandis que le deuxième groupe consommait, orienté par des experts en nutrition, d’autres types de collations saines. Tous avaient par ailleurs adopté une alimentation et un équilibre de vie sains (consommation de légumes, activité physique, etc...).

Bilan : les scientifiques ont constaté que les membres du groupe qui avaient mangé des pruneaux tous les jours avaient perdu 2 kg et 2,5 cm de tour de taille. En revanche, les personnes du deuxième groupe n’avaient perdu que 1,5 kg et 1,7 cm de tour de taille sur la même période. La perte de poids des mangeurs de pruneaux s’est accélérée à partir de la quatrième semaine de diète, et tous les estomacs ont bien toléré cet aliment laxatif. Au bout de huit semaines, la sensation de satiété était aussi plus importante chez les consommateurs de fruits secs.

Moins de sensation de faim

Le Dr Jo Harrold, directeur de la recherche, a déclaré : "ce sont les premières données qui démontrent que les pruneaux aident à perdre du poids sans effets secondaires. A long terme, ils peuvent être bénéfiques aux personnes qui suivent un régime en combattant la sensation de faim, un défi majeur lorsque vous entamez la phase de stabilisation."