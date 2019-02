Poids, muscles, détox : six régimes efficaces à tester en fonction de ses objectifs

Chaque année, c’est la même chose. Grisaille, pluie et prise de poids. Pendant l’hiver, on se cache derrière de gros manteaux et on oublie tout mais à l’approche du printemps, on se rappelle qu’on a un corps qu’on aimerait bien pouvoir montrer avec fierté (ou sans trop de complexes du moins). On se dit alors qu’on aimerait bien se remettre en forme et vivre plus sainement mais on ignore complètement par où commencer. Parce qu’il existe des milliers de régimes plus ou moins efficaces pour des milliers de résultats différents, Pourquoi Docteur fait ici le point sur quelques techniques à adopter pour des objectifs bien précis.

1/ Pour affronter ses démons et avoir un rapport plus sain avec la nourriture

Pour ceux qui mangent de manière compulsive, il existe plusieurs techniques. Pour 135 euros par mois (160 si vous vivez à Paris), la Méthode Meer, mise au point par une neuro-comportementaliste en nutrition du même nom, propose un coaching personnalisé de plusieurs semaines aidant à vous reconnecter avec vos propres sensations, dont la faim. Vous serez suivi à distance par une équipe de professionnels tentant de comprendre la manière dont vous fonctionnez.

Ainsi, vous arriverez peut-être à identifier ce qui vous pousse à manger autant ou de manière si déstructurée. Dans le même genre, la technique de la pleine conscience pourrait vous aider à mieux assimiler ce que vous être en train d’ingérer. Inspirée du bouddhisme, cette pratique a commencé à se développer dans le milieu médical dans les années 1970 afin de gérer le stress et les douleurs chroniques des malades. Aujourd’hui, elle est de plus en plus utilisée dans le domaine du développement personnel. Dans l’Hexagone, de nombreux programmes du genre sont proposés tels que "Mindful Eating" qui se propose (pour 450 euros tout de même) de vous aider à contrôler votre rapport à la nourriture "sans régime privatif".

2/ Pour perdre du poids sans bannir aucun aliment

A l’heure actuelle, les services proposant de calculer son nombre de calories par repas sont pléthore, qu’il s’agisse de Weight Watchers (différents forfaits proposés) ou d’applications gratuites mais donc moins perfectionnées comme MyFitnessPal, Yazio ou FatSecret. Le principe est simple : compter le nombre de calories, transformées en points, ingérées en une journée, ce qui vous aidera à prendre conscience des aliments trop gras ou sucrés favorisant la prise de poids ou bien de quand vous mangez bien plus que nécessaire.

A long terme, cette technique permet de réduire les doses et de changer ses habitudes alimentaires pour une perte de poids durable. Aucun aliment n’est vraiment interdit : il s’agit simplement de ne pas faire d’excès et d’avoir conscience des ingrédients à privilégier pour une meilleure qualité nutritionnelle.

3/ Pour une hygiène de vie plus équilibrée

On veut vivre plus sainement mais on ne sait pas par quel bout prendre le problème… Si c’est votre cas, n’hésitez pas à faire appel à un nutritionniste ou un diététicien afin de vous accompagner dans un rééquilibrage alimentaire avec des menus faits sur mesure en fonction de votre métabolisme et de vos besoins.

Le spécialiste vous réapprendra les bases de l’alimentation et vous aidera à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Il s’agira par exemple de troquer le pain blanc contre un pain complet aux céréales ou de cuisiner vous-mêmes au lieu d’acheter des plats surgelés en supermarché. Accompagnez ces changements quotidiens d’une pratique sportive régulière et vous vous sentirez très vite bien mieux dans votre corps et votre tête.

4/ Pour purifier son organisme

Plus que pour la perte de poids, la "détox" permettrait de purifier l’organisme après une période d’excès telle que celle des Fêtes par exemple. Comparant le corps humain au moteur d’une voiture qui s’encrasse avec le temps en accumulant des déchets et des toxines entraînant de la fatigue, un teint et une peau ternes ainsi qu’un affaiblissement du système immunitaire, ce régime a pour but de soutenir les organes dans leur fonction d’épuration.

Assez controversée (ne vous lancez pas dedans sans l’accord de votre médecin), la technique consiste à ne consommer que des végétaux entiers ou sous forme de jus pendant un à sept jours consécutifs. Il n’est vraiment pas recommandé d’aller au-delà sous peine de carences importantes.

Les aliments ou boissons privilégiés sont le plus souvent le thé vert, les carottes, les tomates, le céleris, les artichauts, les betteraves, les agrumes, les fruits rouges ou encore des ingrédients riches en chlorophylle. Pendant le régime, il est conseillé de boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour. A terme, la détox promet une amélioration du bien-être physique et mentale, plus d’énergie, moins de fringales, un meilleur sommeil, une peau lumineuse et un renforcement du système immunitaire... rien que ça.

5/ Pour être plus musclé

Si votre objectif est devenir un as de la gonflette, armez vous de patience, cela prendra du temps. Alors que de nombreux hommes veulent se constituer une carrure de bodybuilder juste deux mois à l’approche de l’été, il faut en général quasiment un an pour obtenir des résultats visibles. Pour y arriver, n’hésitez pas à aller piocher sur Internet des idées d’entraînements de musculation courts et intenses et de repas riches en protéines et en glucides afin de stimuler votre métabolisme et d’augmenter la dépense énergétique quotidienne de vos muscles.

Globalement, il vous faudra favoriser la viande blanche (poulet), le poisson, les œufs, les haricots rouges, les lentilles, les céréales complète et les pois chiches. Légumes et fruits joueront aussi un grand rôle dans votre alimentation. Les experts recommandent trois bons repas quotidiens et deux collations, une le matin et l’autre au goûter. Enfin, il existe de nombreux suppléments en poudre, appelés "gainers", riches en glucides, protéines et calories pour vous aider à prendre de la masse musculaire. N’achetez rien sans avoir consulté l’avis d’un professionnel avant.

6/ Pour se débarrasser du "bide à bière" alias la bouée intestinale disgracieuse

Vous n’avez plus 20 ans et votre corps se charge de vous le rappeler avec une disgracieuse ceinture abdominale qui gonfle chaque fois un peu plus le lendemains d'une soirées arrosée ? C’est normal, à partir de 25 ans, l’organisme n’assimile plus les calories de la même manière.

Dans le détail, sachez que les bouteilles de bières de 35 cl contiennent entre 100 et 300 calories (les bières plus brunes sont les plus riches). Le vin quant à lui contient à lui environ 100 calories pour 100 ml tandis que les alcools forts contiennent environ 100 calories pour 45 ml, le sotch et le whisky étant encore pires en raison de l'augmentation des graisses et des esters, provoqués par le processus de vieillissement. Mélangez-les avec du soda et vous obtiendrez la boisson la plus calorique de la planète.

Ainsi, vous l’aurez compris, pour maigrir du ventre, il faut moins boire. Adoptez une alimentation plus saine et riche en fibres pour stimuler votre transit intestinal et ne plus ressentir cette sensation de ballonnement et faites du sport en plein air (marche, vélo…) afin de retrouver la forme. Si malgré vos nouvelles habitudes alimentaires et vos exercices la bouée demeure, pensez à aller voir un médecin. Un ventre gonflé et des douleurs intestinales peuvent être la manifestation d’une intolérance au gluten, d’une colopathie ou autre problème de santé.