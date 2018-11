Régime : comment stabiliser définitivement son poids

Une étude menée par le Boston Children's Hospital révèle que manger moins de glucides augmente le nombre de calories brûlées, et serait un bon moyen de stabiliser son poids, notamment chez les patients obèses.



La plupart des personnes reprennent le poids qu'elles ont perdu en un ou deux ans, en partie parce que le corps s'adapte en ralentissant le métabolisme et en brûlant moins de calories. "Les glucides transformés augmentent les niveaux d'insuline, poussant les cellules graisseuses à stocker un excès de calories", constate l’endocrinologue David Ludwig, directeur de la recherche.

250 kilocalories de plus par jour

Son équipe a soumis 234 adultes en surpoids (âgés de 18 à 65 ans, d’un indice de masse corporelle de 25 ou plus) à premier un régime amaigrissant pendant environ 10 semaines. Ils ont ensuite été répartis au hasard pour suivre des régimes riches, modérés ou faibles en glucides pendant 20 semaines supplémentaires - les glucides représentant 60, 40 ou 20% des calories totales.



Au cours de cette phase, l'objectif était de comparer comment les différents groupes brûlaient des calories. A la fin de l’expérience, la dépense énergétique totale était significativement plus élevée dans le régime pauvre en glucides que dans le régime riche en glucides. Les consommateurs du régime à faible teneur en glucides ont brûlé environ 250 kilocalories de plus par jour que ceux qui suivaient le régime à teneur élevée en glucides.

Moins 20 kilos trois ans après

"Si cette différence persiste, l'effet se traduirait par une perte de poids d'environ 20 kilos trois ans après, sans changement dans l'apport calorique total", déduisent les chercheurs. D’autres études indique que les régimes à faible teneur en glucides diminuent également la faim, ce qui pourrait là aussi aider à perdre du poids à long terme.



Selon Santé publique France, 49% des adultes français étaient en surpoids en 2015, soit un sur deux. Parmi eux, 17 % des adultes (10 millions de personnes) souffrent d’obésité. Les causes du surpoids et de l’obésité sont multiples. Les principales sont l’évolution profonde des rythmes de vie, de l’alimentation et la réduction importante de l’activité physique.