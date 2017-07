Une pathologie complexe

Le principal auteur de cette étude, Alexander Nectow, résume ses observations de manière simple. Deux explications sont possibles. Dans un cas, les cellules ne sont que le reflet d’une activité – et non pas sa cause. Dans l’autre cas, « elles prennent part à la sensation de faim et la réaction qui suit, explique-t-il. Nous penchons pour cette dernière possibilité. »

Les tests réalisés sur les souris se sont d’ailleurs révélés probants. Une activation des neurones producteurs de glutamate a permis de faire maigrir les animaux nourris à l’excès. « Nous sommes enthousiasmés par le fait que l’inhibition prolongée de ces neurones peut réduire considérablement le poids », se félicite Marc Schneeberger Pane, également auteur des travaux.

Reste à savoir si ces résultats pourront être reproduits chez l’être humain. Car l’obésité est une maladie dépendant de plusieurs facteurs. Agir sur un seul d’entre eux risque de s’avérer insuffisant.