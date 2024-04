Grippe aviaire : un morse meurt de l'infection, une première pour ce mammifère

L'ESSENTIEL Un morse a été retrouvé mort sur un archipel norvégien dans l’Arctique.

D’après les analyse, il souffrait de la grippe aviaire.

C’est la première fois que le virus est identifié chez un morse.

La grippe aviaire touche même les endroits les plus reculés. Un scientifique de l’Institut polaire norvégien annonce qu’un morse retrouvé mort était atteint de la maladie. Le mammifère a été découvert en juillet 2023, sur une île de l'archipel du Svalbard dans le nord de la Norvège en Arctique. Les analyses réalisées depuis ont permis de découvrir qu’il avait été contaminé par le virus : c’est la première fois qu’un morse contracte la maladie. L’information est rapportée par un média norvégien Svalbardposten.

Grippe aviaire : comment la maladie a-t-elle pu contaminer ce mammifère ?

À la même période, plusieurs dizaines de milliers de volatiles marins ont été retrouvés morts sur les côtes du pays du Nord. Tous étaient atteints de la grippe aviaire. Or, ces mammifères aux longues dents s'en nourrissent parfois. "L'infection provient très probablement d'oiseaux marins", suppose Christian Lydersen, le chercheur de l’Institut polaire norvégien, dans ce journal.

Environ six morses morts ont été comptabilisés l’été dernier sur l’archipel norvégien. "Il n'est pas improbable que certains d'entre eux aient aussi contracté la grippe aviaire", estime Christian Lydersen dans une dépêche de l’AFP, relayée par Ouest-France.

La grippe aviaire a touché plusieurs familles de mammifères

Ce n’est pas la première fois que la grippe aviaire contamine un mammifère sauvage. En janvier dernier, elle a été diagnostiquée chez un ours polaire mort, en Alaska. Dans son cas, la transmission via des oiseaux infectés est aussi l’une des explications avancées par les scientifiques. Pour Christian Lydersen, d’autres ours pourraient être atteints, d’autant que ces mammifères peuvent manger des morses morts. "L'infection se transmet par des gouttelettes et un contact étroit", précise-t-il. D'autres espèces animales ont été frappées par le virus. Fin 2023, plusieurs centaines de lions de mer et d’otaries, atteints par la maladie, ont été retrouvés morts sur les côtes du Brésil et de l’Uruguay. Plus récemment, des vaches ont été contaminées par la maladie aux États-Unis, et un dauphin infecté a également été découvert en Floride.

Grippe aviaire : quel risque de contamination pour l’humain ?

Pour l'humain, il est primordial de faire preuve de prudence face à ces animaux. "La population doit éviter strictement tout contact avec des animaux malades ou morts, y compris les oiseaux sauvages, et signaler les animaux morts ou demander leur enlèvement en contactant les autorités locales responsables de la faune ou les autorités vétérinaires", rappelle l’Organisation mondiale de la santé. Pour l’heure, très peu de personnes ont été contaminées par le virus dans le monde. "Dans tous les cas humains avérés de grippe avaire, les personnes étaient en contact direct avec des volailles infectées", indique l’Institut Pasteur. En parallèle, il n’y a pas eu de "transmission interhumaine durable des virus de la grippe zoonotique actuellement en circulation", d’après l’OMS.