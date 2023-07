Grippe aviaire : quels sont les signes ?

L'ESSENTIEL Il a été dénombré de nombreux cas de grippes aviaires chez les chats depuis le début de l'année : 34 en Pologne, 38 en Corée du Sud, 6 aux États-Unis.

Cette hausse des cas inquiète les autorités sanitaires internationales et les professionnels de santé. Ils craignent une mutation du virus pouvant faire courir des risques aux hommes.

Toutefois, actuellement le risque d'infection par le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène en Europe reste faible pour la population générale.

Un refuge pour chat a été placé en quarantaine en Corée du Sud le 27 juillet après la découverte de deux nouveaux cas de grippe aviaire parmi les pensionnaires. Selon Le Parisien, en plus des 38 cas sud-coréens, on a dénombré 34 cas en Pologne et 6 aux États-Unis cette année. De plus, un chat a aussi été euthanasié en France en décembre 2022 après avoir contracté le virus.

Grippe H5N1 : un risque de transmission inter-espèce qui inquiète

La grippe aviaire H5N1, normalement transmise entre les oiseaux, se propage également chez les mammifères tels que les chats. Et, cette transmission inter-espèce est de plus en plus fréquente ces dernières années. "C’est assez inquiétant !", a reconnu Yannick Simonin, maître de conférences en virologie à l’université de Montpellier, interrogé par nos confrères du Parisien.

Mi-juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA), avaient déjà tiré la sonnette d'alarme face aux nombres grandissants de cas chez les chats, mais aussi d'autres animaux comme les furets et les chiens.

Dans un communiqué, elles avaient tenu à rappeler que cette maladie constitue "des risques permanents pour les humains". Elles précisaient que les mammifères infectés pouvaient conduire à l'émergence de variants "qui pourraient être plus nocifs pour les animaux et les humains" et appelaient ainsi à la vigilance.

Grippe aviaire : l es symptômes chez l'homme à connaître

Actuellement, les cas de grippe aviaire chez l'homme restent rares. On en a dénombré 8 dans le monde en 2021. Toutefois, les symptômes les plus courants observés chez ces patients sont :

une toux ;

un essoufflement ;

des difficultés respiratoires ;

une fièvre supérieure à 38 °C ;

des douleurs musculaires ;

des maux de tête.

Dans certains cas, les malades peuvent également présenter des troubles neurologiques. Il est donc important de surveiller de près l'apparition de ces signes. En cas de symptômes dans les 10 jours suivant une exposition à risque, il est primordial de consulter rapidement.

Certains chats touchés par la grippe H5N1 ont présenté des signes graves comme des difficultés respiratoires, des diarrhées sanglantes et des troubles neurologiques. N'hésitez pas à vous rendre chez un vétérinaire en cas de besoin.

Dans un communiqué du 13 juillet, l'autorité européenne de sécurité des aliments a précisé que "le risque d'infection par le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène en Europe reste faible pour la population générale, et faible à modéré pour les personnes exposées professionnellement ou autrement à des oiseaux ou mammifères infectés (sauvages ou domestiques)".

Grippe aviaire : les mesures à prendre face à des cas

Pour réduire davantage le risque d'infection, il est essentiel de connaître les mesures préventives :