C'est quoi une zoonose ?

L'ESSENTIEL On recense plus de 200 types de zoonose et on estime qu’elles correspondent à 60% des maladies infectieuses. Elles touchent 2,6 milliards de personnes chaque année.

Il resterait 1,7 millions de zoonoses à découvrir chez les mammifères et les oiseaux et plus de 800 000 pourraient être en capacité d’infecter les humains.

Vous connaissez le point commun entre la Covid-19, la fièvre Ebola, la grippe aviaire, Zika et la variole du singe ? Ce sont toutes des zoonoses : des maladies infectieuses transmises aux humains par les animaux. On recense plus de 200 types de zoonose et on estime qu’elles correspondent à 60% des maladies infectieuses. Elles touchent 2,6 milliards de personnes chaque année.

Beaucoup de zoonoses peuvent être mortelles

Certaines zoonoses, comme la rage, se transmettent uniquement par contact direct entre l’animal et l’homme, comme une morsure par exemple. Mais beaucoup d’entre elles touchent tout d’abord les animaux et peuvent ensuite se transmettre d’homme à homme à grande échelle et créer une épidémie. Par exemple, la grippe aviaire est passée des oiseaux aquatiques sauvages à la volaille d’élevage, pour ensuite se transmettre aux humains.

De nombreuses zoonoses sont aussi transmises aux humains par les piqûres de moustiques, ce qui en fait l’être le plus mortel pour l’Homme du monde des vertébrés et des invertébrés, avec au moins 725.000 morts chaque année. Ils sont vecteurs de maladies comme le Zika par exemple, mais surtout le paludisme, dont 212 millions de cas ont été recensés avec 429.000 décès selon l’Organisation mondiale de la santé. Les chauves-souris et les rongeurs sont également les vecteurs principaux des zoonoses. Souvent, les agents pathogènes qui vivent en eux ne leur font aucun mal.

Un phénomène ancien mais en pleine expansion

Les zoonoses ne sont pas un phénomène nouveau, on connaît depuis des centaines d’années la rougeole ou le paludisme. Mais c’est un phénomène en grande expansion : selon certaines études, les trois quarts des maladies infectieuses qui ont émergé ces trente dernières années sont des zoonoses. La raison ? Les humains ont tendance à se rapprocher de plus en plus des animaux sauvages.

Plusieurs causes à cela : la déforestation principalement, mais aussi l’urbanisation et l’industrialisation effrénées ainsi que les impacts du réchauffement climatique sur l’environnement (sécheresses, inondations, incendies de forêts…) qui forcent certaines espèces à se déplacer plus près des habitations humaines ou des zones d’élevage. Les animaux d'élevage peuvent alors servir de relais à des virus ou à des bactéries provenant de la faune sauvage.

Le trafic et la consommation d’animaux sauvages augmentent aussi les risques. La transmission du virus Ebola par la faune sauvage a notamment été reliée à la manipulation et au dépeçage de viande de brousse.

Le pire est sans doute à venir

Le pire, c’est que beaucoup de zoonoses pourraient potentiellement être découvertes dans les prochaines années. Rien que pour les virus, un groupe d'experts de l’ONU estime qu’il en reste 1,7 millions à découvrir chez les mammifères et les oiseaux et plus de 800.000 pourraient être en capacité d’infecter les humains.

Le problème, c'est que certaines zones géographiques sont plus propices que d’autres aux transmissions d’agents infectieux entre espèces : l’Asie du Sud Est, l’Amérique du Nord, l’Afrique subsaharienne, l’Inde… Ce sont aussi les zones qui seront intensément peuplées dans les prochaines années par les hommes. Ce qui pourrait faire de ces lieux le point de départ des prochaines pandémies.