Grippe aviaire : comment se protéger en cas d’exposition à risque ?

L'ESSENTIEL L'épizootie de grippe aviaire n'a jamais été aussi répandue en Europe.

Les cas de contaminations chez l'Homme sont rares mais pas inexistants.

Les autorités de santé rappellent qu'il ne faut pas toucher ou ramasser d’animaux sauvages morts ou malades.

La situation est sans précédent. Voilà le constat fait par Santé publique France à propos de la grippe aviaire, dans son communiqué publié le 1er mars. "Par grippe aviaire, on entend la maladie provoquée chez l’Homme par des virus grippaux infectant les oiseaux (virus influenza aviaires, IA) qui transgressent la barrière des espèces et infectent l’être humain. L’Homme peut être infecté par plusieurs virus influenza aviaires (notamment de sous-type H5N1, H7N9 et H9N2)”, rappelle l'autorité de santé.

La grippe aviaire s'étend dangereusement aux mammifères

Cette épizootie, une maladie qui frappe simultanément un grand nombre d'animaux de même espèce ou d'espèces différentes, touche actuellement la quasi-totalité des continents dont l’Europe, entraînant l’abattage de plusieurs millions d'oiseaux et causant des événements de mortalité de masse dans l’avifaune sauvage - l’ensemble des oiseaux d’une région. De nombreux foyers, très majoritairement dus au virus A (H5N1) ont été ainsi identifiés chez les volailles domestiques et les oiseaux sauvages.

Plus inquiétant encore, la circulation intense et continue de ces virus chez les oiseaux sauvages a conduit à l'introduction fréquente du virus chez une vingtaine d’espèces de mammifères terrestres et marins différentes, sauvages et domestiques : "Des centaines de mammifères infectés ont été retrouvés morts ou sur le point de mourir, avec détection fréquente d’atteintes neurologiques”, indique Santé publique France.

Grippe aviaire : le risque pour l'Homme est faible mais pas écarté

Cette situation a poussé l'Organisation mondiale de la Santé, (OMS) à appeler à une vigilance accrue. "Le récent débordement sur les mammifères doit être surveillé de près", avait déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, ajoutant que "pour le moment, l'OMS évalue le risque pour l'Homme comme faible mais nous ne pouvons pas supposer que cela restera le cas et nous devons nous préparer à tout changement du statu quo".

Chez l’Homme, les contaminations sont rares mais récemment le virus H5N1 a été détecté au Cambodge chez une jeune fille et son père, faisant craindre une transmission entre humains - piste écartée depuis. Le virus avait causé la mort de la jeune cambodgienne, la première victime en 9 ans dans le pays.

Grippe aviaire : que faire pour se protéger d'une infection ?

Au vu du contexte actuel, Santé publique France recommande de ne pas toucher des animaux morts ou blessés, de se protéger (gants, masque, lavage des mains) en cas de contacts avec de l’avifaune sauvage, tels que la collecte des oiseaux sauvages morts ou lors d’expositions professionnelles à des oiseaux suspectés d’infection.

Si vous êtes un professionnel exposé aux virus influenza porcins et aviaires, la vaccination contre la grippe saisonnière chaque année est également préconisé : "Une infection simultanée par un virus de l’influenza aviaire ou porcin et un virus de la grippe humaine pourrait en effet conduire à l’émergence d’un nouveau virus grippal contagieux pour l'être humain", indique l'autorité de santé.

Elle recommande en outre de consulter immédiatement son médecin traitant en cas de symptômes (fièvre, toux, fatigue, difficultés respiratoires, troubles neurologiques), dans les 10 jours suivant une exposition à risque (contact avec des oiseaux sauvages ou domestiques, avec des mammifères sauvages malades ou morts, ou encore des porcs grippés).