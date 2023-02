Grippe aviaire : une fille de 11 ans est morte après avoir été infectée

L'ESSENTIEL Un premier décès depuis 9 ans a été enregistré suite à la grippe aviaire en Asie.

Le risque de grippe aviaire pour l'Homme reste faible mais l'OMS appelle à la vigilance.

La situation sanitaire au regard de la grippe aviaire en France s’est détériorée dans la faune sauvage et dans les élevages depuis le mois d’août 2022.

Les exemples de cas d'êtres humains contaminés par la grippe aviaire restent rares mais les conséquences peuvent être dramatiques. Une jeune cambodgienne de 11 ans est en effet morte à l’hôpital pour enfants de la capitale du Cambodge, à Phnom Penh, après avoir été infectée par le H5N1, une souche de la grippe aviaire hautement contagieuse chez les oiseaux, comme le rapporte VTN news.

Grippe aviaire : la jeune fille est morte très rapidement après les premiers symptômes

Elle présentait le 16 février dernier des symptômes de fièvre, de toux et de gorge sèche, a indiqué mercredi l'agence gouvernementale de veille sanitaire (CDCD), puis son état s’est rapidement dégradé et elle serait morte en moins d'une semaine.

À l'échelle mondiale, il y a eu plus de 457 cas mortels de grippe aviaire depuis 2003, selon l'OMS. Au Cambodge, aucun cas chez l’Homme n’a été recensé entre 2015 et 2022, d’après l’agence onusienne, contre 30 décès entre 2010 et 2014.

Début février, l'Organisation mondiale de la Santé, (OMS) avait appelé à une vigilance face à des infections qui avaient touché des mammifères, comme des renards, des loutres, ou encore des visons.

"Le récent débordement sur les mammifères doit être surveillé de près", avait déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, ajoutant que "pour le moment, l'OMS évalue le risque pour l'Homme comme faible mais nous ne pouvons pas supposer que cela restera le cas et nous devons nous préparer à tout changement du statu quo".

La grippe aviaire sévit actuellement en France

La transmission du virus H5N1 se fait par un contact étroit ou prolongé entre un humain et un oiseau. Quelques cas humains ont été liés à la consommation de plats préparés avec du sang de volaille cru contaminé. Le virus est très peu contagieux entre humains : un seul cas de transmission interhumaine a été recensé.

En France, la grippe aviaire circule et la situation sanitaire s’est d’ailleurs détériorée avec des mortalités importantes observées parmi la faune sauvage et des foyers du virus nombreux dans les élevages, depuis le mois d’août 2022, comme le rapporte le site du gouvernement.

Pour le moment, aucun cas humain n'a été enregistré dans l'Hexagone.