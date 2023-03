Grippe aviaire au Cambodge : l'hypothèse d'une transmission interhumaine écartée

L'ESSENTIEL Le cas d’un homme testé positif au virus après la mort de sa fille malade avait alerté les autorités sanitaires.

Il a été contaminé par des oiseaux morts de la grippe aviaire.

Même si le risque d'infection à la grippe aviaire chez l’être humain est faible, la situation reste préoccupante, d'après l'OMS.

En pleine épidémie de grippe aviaire dans de nombreuses régions du monde, cette nouvelle a de quoi rassurer.

Le virus de la grippe aviaire peut se transmettre aux humains

Alors qu'au Cambodge, le père de la première victime de la grippe aviaire en 9 ans était lui aussi positif au virus, les autorités redoutaient que l’infection se soit transmise entre humains. Mais “aucune transmission entre père et fille n’a été trouvée”, a finalement annoncé dans la soirée du mardi 28 février l’agence gouvernementale de veille sanitaire par l'intermédiaire de l’AFP.

Une enquête a en effet démontré qu’ils avaient tous les deux contracté le virus H5N1 au contact d’oiseaux dans le village. La fillette âgée de 11 ans, originaire de la province rurale de Prey Veng, dans le Sud-Est du pays, est décédée mais son père âgé de 49 ans et qui ne présentait aucun symptôme a quitté l’hôpital.

Selon l’Institut Pasteur, la grippe aviaire est "une maladie virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d’élevage (poulet, oies, etc.)." H5N1 fait partie des très rares virus de la grippe aviaire qui peuvent être pathogènes pour l’humain.

L'OMS appelle à la vigilance face au virus de la grippe aviaire

À l'échelle mondiale, il y a eu plus de 457 cas mortels de grippe aviaire depuis 2003, selon l'OMS. Au Cambodge, aucun cas chez l’Homme n’a été recensé entre 2015 et 2022, d’après l’agence onusienne, contre 30 décès entre 2010 et 2014.

Début février, l'Organisation mondiale de la Santé, (OMS) avait appelé à une vigilance face à des infections qui avaient touché des mammifères comme des renards, des loutres, ou encore des visons.

"Le récent débordement sur les mammifères doit être surveillé de près", avait déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, ajoutant que "pour le moment, l'OMS évalue le risque pour l'Homme comme faible mais nous ne pouvons pas supposer que cela restera le cas et nous devons nous préparer à tout changement du statu quo".

Les autorités rappellent qu'il faut éviter le contact avec les animaux sauvages ou d'élevages, morts ou malades.