Goutte : la bière et le cidre principaux facteurs de risque

L'ESSENTIEL Contrairement aux femmes, les hommes consommant des boissons alcoolisées sont plus enclins à développer la goutte que ceux n’ayant jamais bu.

Chez les hommes comme chez les femmes, la consommation de champagne ou de vin blanc, de bière ou de cidre, et de spiritueux augmente le risque.

Cependant, l'effet le plus important étant observé pour la bière ou le cidre à raison d'une pinte par jour.

Connue depuis l’antiquité, rendue célèbre par les rois qui en étaient atteints, la goutte est une maladie chronique due à la présence d’un excès d’acide urique dans le sang (hyperuricémie). Selon l’Assurance maladie, des microcristaux d’acide urique peuvent alors se déposer dans les articulations et les tissus qui l’entourent, créant une inflammation ou arthropathie inflammatoire. Ce rhumatisme se manifeste par la survenue de poussés inflammatoires articulaires, récidivantes et spontanément résolutives, appelées "crises de goutte".

179.828 hommes et 221.300 femmes ont été suivis

"Les précédentes antérieures sur la consommation d'alcool et les cas de goutte ont surtout porté sur des hommes ou ont combiné les deux sexes, et les associations spécifiques au sexe entre la consommation d'alcool et la goutte sont mal comprises", ont signalé des chercheurs du Suzhou Medical College of Soochow University (Chine). Dans une récente étude, ils ont ainsi décidé d’évaluer la consommation de boissons alcoolisées totales et spécifiques en association avec la goutte incidente chez les hommes et les femmes. Pour les besoins des travaux, l’équipe a suivi 401.128 personnes, dont 179.828 hommes et 221.300 femmes. Les participants âgés de 37 à 73 ans et ne souffrant pas de goutte au départ, jusqu'au 31 décembre 2021. Les données collectées ont été analysées entre août 2023 et juin 2024.

Goutte : l'effet le plus important est observé pour la bière ou le cidre

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, chez les hommes, les buveurs actuels présentaient un risque de goutte plus élevé que les adultes n'ayant jamais bu. En revanche, cela n’a pas été observé chez les femmes. Chez les hommes comme chez les femmes, la consommation de champagne ou de vin blanc, de bière ou de cidre, et de spiritueux était associée à un risque plus élevé de goutte. "La différence la plus évidente entre les sexes dans la consommation de boissons alcoolisées spécifiques a été observée pour la bière ou le cidre à raison d’une pinte par jour", peut-on lire dans l’étude.