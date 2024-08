Papillomavirus : la vaccination au collège est reconduite à la rentrée

L'ESSENTIEL Pour la rentrée scolaire 2024, les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale reconduisent la campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges.

Le gouvernement veut toujours atteindre 80 % d'adolescents vaccinés à l'horizon 2030.

Afin de se faire vacciner au sein de l’établissement scolaire par des professionnels de santé, les filles et les garçons de 5ème doivent avoir l’accord écrit de leurs deux parents.

Bien que la première édition de cette campagne de vaccination contre le papillomavirus n’ait pas connu un grand succès l’an dernier, les résultats étaient "encourageants." "Chez les adolescents de 12 ans, c'est-à-dire ceux principalement concernés par la campagne de vaccination au collège, les estimations de couverture vaccinale contre les infections à papillomavirus humains progressent de 17 points fin 2023 par rapport à fin 2022, en atteignant 48 % (55 % pour les filles et 41 % pour les garçons)", peut-on lire dans un bilan de Santé publique France publié le 26 avril.

Papillomavirus : atteindre 80 % d'enfants vaccinés à l'horizon 2030

C’est pourquoi les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale ont indiqué, à l’AFP le 28 août, que ce dispositif sera reconduit pour la nouvelle année scolaire. Ainsi, comme l’année dernière, les élèves en classe de 5ème, qui n’ont pas encore bénéficié d’une protection vaccinale, pourront se faire vacciner gratuitement au sein de leur établissement scolaire. L’objectif du gouvernement ? Toujours atteindre 80 % d'enfants vaccinés à l'horizon 2030.

Pour rappel, la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV), dont il en existe plus de 150 types, est recommandée depuis 2007 chez les filles de 11 à 14 ans, et préconisée chez les garçons depuis janvier 2021. Ces infections, qui se transmettent par contact peau à peau lors des relations sexuelles, sont parmi les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes et peuvent être à l’origine de cancers de l’utérus, de l’oropharynx (gorge) et de l’anus.

Les élèves de 5ème reçoivent deux doses espacées de minimum cinq mois

Actuellement, deux vaccins contre le papillomavirus sont disponibles en France : Cervarix et Gardasil 9. "Toutefois, toute nouvelle vaccination doit désormais être commencée (et achevée) avec le vaccin Gardasil 9 pour les personnes non antérieurement vaccinées", spécifie l’Assurance maladie. Le schéma vaccinal se compose de deux doses espacées de minimum cinq mois. La vaccination complète à deux doses pourra être réalisée soit sur une seule année scolaire soit sur deux années scolaires, en fonction de l’organisation choisie dans la région. Pour pouvoir en bénéficier, les élèves, se faisant vaccinés par des professionnels de santé, doivent avoir l’accord écrit de leurs deux parents, qui vont recevoir un nouveau courrier "d'ici à quelques jours afin de réitérer le message d'information."