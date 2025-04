Diabète : les programmes d’autogestion de la glycémie sont-ils efficaces ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les programmes d'autogestion du diabète en ligne aident les patients atteints de diabète de type 2 à réduire leur glycémie.

Les volontaires plus âgés qui utilisaient les programmes d'autogestion, affichaient des réductions de glycémie et une meilleure gestion du diabète que les plus jeunes.

Toutefois, il faut des recherches supplémentaires pour confirmer les données.

Le traitement du diabète de type 2 passe par l’adoption de mesures hygiéno-diététiques comme avoir une alimentation équilibrée et être plus actif. L’ensemble de ces conseils ne sont pas toujours faciles à transmettre au patient lors des consultations de quelques dizaines de minutes. Une équipe de chercheurs américains s’est demandée si les programmes d'autogestion en ligne pouvaient aider les patients diabétiques à contrôler leur glycémie.

Les résultats de cette étude menée par Texas A&M University School of Public Health ont été publiés dans la revue Frontiers in Public Health.

Glycémie : les programmes d’autogestion peuvent aider à réduire la glycémie

Pour cette recherche, l’équipe a imaginé trois types d'interventions virtuelles d'autogestion du diabète :

Un programme structuré d'éducation et de soutien virtuel avec des consultations individuelles : il reposait sur six à huit heures de formation virtuelle et des interactions individuelles avec une infirmière ou une diététicienne diplômée. Lors de ces séances individuelles, des stratégies sur mesure étaient élaborées pour optimiser la gestion du diabète.

Une application mobile : elle proposait des outils d'autogestion du diabète et un accès par chat à un coach en diabète pour un accompagnement personnalisé.

Une combinaison des deux offres précédentes.

Pour cette recherche, 189 volontaires adultes ayant un diabète de type 2 ont été répartis au hasard sur les différents types d’intervention. Chacune a été menée pendant trois mois. Les taux de l’hémoglobine glyquée (ou HbA1c) ont été mesurés au départ et lors des périodes de suivi à trois et six mois.

Une meilleure gestion du diabète chez les adultes

Les analyses ont montré que ces trois types de programme d’apprentissage de la gestion de la glycémie réduisaient les valeurs d’A1c des participants. Autres découvertes : les adultes plus âgés avaient tendance à avoir des réductions plus importantes de leur glycémie et une meilleure gestion du diabète que les plus jeunes. De plus, les volontaires ayant une meilleure santé de base avaient tendance à avoir des résultats plus positifs. "Ces résultats corroborent d'autres études qui ont démontré l'efficacité d'interventions similaires d'autogestion du diabète", conclut Marcia Ory qui a dirigé l’étude.

Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats et les généraliser à l'ensemble des populations atteintes de diabète de type 2 car l'échantillon de l'étude était relativement restreint.

Glycémie : attention aux dispositifs sans piqûre

Si ces résultats sont intéressants, notamment pour les personnes vivant dans des régions où l'accès au soin est difficile, ils ne doivent pas remettre en cause l’importance d’un suivi régulier avec les professionnels de santé. En effet, les nouvelles technologies ne sont pas toujours gages d’une meilleure santé comme l’expliquent l’ANSM et la DGCCRF dan une récente mise en garde.

Les deux agences ont averti les consommateurs que les appareils affirmant mesurer la glycémie par simple contact avec la peau comme les montres ou les bagues pouvaient représenter un risque pour leur santé. "Ces appareils sont trompeurs, car ils ne peuvent pas donner de valeurs de glycémie fiables, mettant ainsi en danger la santé des personnes diabétiques", écrivaient-elles.

"Les seuls appareils permettant le contrôle de la glycémie de façon fiable et efficace, fonctionnent soit par le prélèvement d’une goutte de sang qui est analysée par un lecteur de glycémie, soit grâce à un capteur constitué d’un filament souple introduit sous la peau du patient", ajoutent-ils.