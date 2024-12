Diabète de type 2 : ce chocolat réduit les risques de développer la maladie

L'ESSENTIEL Selon les chercheurs, opter pour le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait peut faire une grande différence pour la santé.

Manger 5 portions de chocolat noir par semaine réduit les risques de diabète de type de 2 de 21 %.

Une hausse de la consommation de chocolat au lait, de son côté, est associée à une prise de poids.

Bonne nouvelle pour les gourmands. Le chocolat est associé à un risque moindre de développer un diabète de type 2 plus tard. Toutefois, comme le révèle l’étude menée par une équipe de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, cet effet bénéfique ne s’observe qu’avec le chocolat noir.

Ces travaux sont détaillés dans un article de la revue BMJ du 4 décembre 2024.

Diabète de type 2 : un risque diminué de 21 % avec le chocolat noir

Noir ou au lait… Est-ce que tous les chocolats ont les mêmes effets sur la santé, et plus particulièrement les risques de diabète de type 2. Pour répondre à cette question, les scientifiques ont suivi 192.000 personnes non-diabétiques au début de l'étude pendant plus de 30 ans. Au fil des années, les volontaires ont dû détailler leurs habitudes alimentaires, y compris la consommation de chocolat. Ils devaient aussi préciser leur poids et s’ils avaient été diagnostiqués diabétiques. Au terme de la recherche, près de 19.000 participants avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2. Sur les quelque 11.000 personnes qui ont spécifiquement fait état de leur consommation de chocolat noir et au lait, près de 5.000 étaient diabétiques de type 2.

Les résultats montrent que les participants qui mangeaient au moins cinq portions de chocolat par semaine avaient 10 % moins de risque de développer la maladie que ceux ne consommant pas cette gourmandise. Mais des analyses supplémentaires ont montré que tous les chocolats ne se valent pas. En effet, grignoter 5 portions de chocolat noir par semaine réduisait le risque de développer la maladie chronique de 21 %. Les chercheurs ont également observé une réduction de 3 % du risque pour chaque portion de chocolat noir consommée par semaine.

Les conclusions étaient très différentes pour le chocolat au lait. Ce dernier n’était pas associé à un risque de diabète moindre. Bien au contraire, l’équipe a mis en évidence qu’une hausse de consommation de chocolat au lait était liée à une prise de poids à long terme, un facteur de risque de diabète de type 2.

Diabète et chocolat noir : les polyphénols feraient la différence

"Nous avons été surpris par la division claire entre l'impact du chocolat noir et du chocolat au lait sur le risque de diabète et la gestion du poids à long terme", souligne Qi Sun, professeur aux départements de nutrition et d'épidémiologie du Harvard T.H. Chan School of Public Health et auteur correspondant. Il avance une hypothèse sur la différence observée dans le communiqué de son établissement. "Même si le chocolat noir et le chocolat au lait ont des niveaux similaires de calories et de graisses saturées, il semble que les riches polyphénols du chocolat noir puissent compenser les effets des graisses saturées et du sucre sur la prise de poids et le diabète. C'est une différence intrigante qui mérite d'être explorée davantage."

"Pour tous ceux qui aiment le chocolat, ceci est un rappel que faire de petits choix, comme choisir le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait, peut faire une différence positive pour leur santé", ajoute Binkai Liu, auteure principale de cette étude sur le diabète de type 2.