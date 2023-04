Chocolat noir, blanc ou au lait, lequel est le plus sain pour le cœur ?

L'ESSENTIEL Le chocolat est un allié de la santé cardiaque grâce à sa teneur en antioxydants.

Plus la teneur en cacao est élevée plus les effets sont bénéfiques.

Le chocolat noir à 70 à 85 % est le plus recommandé par rapport aux chocolats au lait ou blanc.

Voici une autre bonne raison de ne pas s’en priver en ce lundi de Pâques : outre ses vertus antidépresseurs le chocolat est bon pour le cœur ! En effet, il favorise la circulation sanguine grâce aux flavonoïdes contenus dans les fèves de cacao.

Le cacao permet au cœur de bien fonctionner

Ces antioxydants luttent contre les radicaux libres qui endommagent les cellules de l'organisme. Ils sont bénéfiques au cœur en contrôlant le cholestérol, en abaissant la tension artérielle, en réduisant le risque de formation de caillots sanguins et en améliorant le flux sanguin vers vos organes vitaux, explique la diététicienne Mira Ilic de la célèbre clinique de Cleveland aux États-Unis.

Mais toutes les formes de chocolat ne sont pas égales : en effet, selon s’il est noir, blanc ou au lait, il ne contient pas la même teneur en flavonoïdes, en sucre et en graisses - délétères pour le cœur. "Lorsque le cacao est transformé en vos produits chocolatés préférés, il subit plusieurs étapes pour réduire ce goût. Plus le chocolat est transformé (fermentation, alcalinisation, torréfaction, etc.), plus les flavonoïdes sont perdus", explique la spécialiste.

Pour la santé, le chocolat noir est à privilégier

Ainsi, en terme de recommandations santé, plus le chocolat est noir, mieux c’est ! “Mangez du chocolat ayant la plus haute teneur en cacao - 70 à 85 %. Le chocolat noir nature est le plus bénéfique. Évitez les garnitures à moins qu'il ne s'agisse de noix ou de fruits secs ou frais”, conseille l’experte. Attention toutefois à son impact sur le poids : 100 g de chocolat noir contiennent 500 calories, il vaut donc s’en tenir à 30 grammes par jour, d’après la diététicienne.

Le chocolat au lait, lui, contient en général au moins 10 % de cacao et il est plus riche en sucre et en graisse que le chocolat noir. Il est donc recommandé de le consommer en quantité limitée. D’un point de vue nutritif, le grand perdant est le chocolat blanc, qui comporte essentiellement du sucre et des graisses.

Pour profiter au maximum des effets sains du chocolat, Mira Ilic recommande également d’utiliser du chocolat en poudre composé à 100 % de cacao : "Essayez d'utiliser la poudre de cacao à 100 % dans le chocolat chaud, les pâtisseries et les recettes maison (en remplacement du chocolat au lait) ou ajoutez-la à un smoothie ou à un café pour obtenir une saveur riche.”