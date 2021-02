Cacao : un composant de ses fèves stimulerait la mémoire

L'ESSENTIEL Les flavanols de cacao sont présents dans les fèves de cacao.

Un apport supplémentaire en flavanols de cacao est positivement corrélé à de meilleurs résultats à des tests cognitifs chez les seniors.

Bien que les fèves de cacao soient à la base du chocolat, les chocolats ne sont pas une source fiable de composés de flavanols.

Le chocolat, consommé avec modération, est notre allié santé. Une nouvelle étude révèle que les flavanols de cacao, qui se trouvent essentiellement dans les fèves de cacao, permettraient d’améliorer les performances des personnes âgées dans certaines tâches cognitives, notamment au niveau de leur mémoire. Les résultats de l’étude ont été présentés le 15 février dans la revue Scientific Reports.

Des résultats à confirmer sur le long terme

Les chercheurs américains de l’université Columbia et de New York qui ont réalisé l’étude ont recruté 211 personnes, âgées de 50 à 75 ans. Au début et à la fin de cette étude, qui a duré 12 semaines, les participants ont répondu à une série de tests cognitifs permettant d’évaluer leur pensée et leur mémoire. Les volontaires ont été répartis en quatre groupes et ont reçu différents apports en flavanols de cacao : un placebo, un faible apport (260 mg), un apport moyen (510 mg) et un apport élevé (770 mg). Les chercheurs ont ensuite mesuré le flux sanguin dans leur cerveau grâce à des IRM.

Les résultats ont révélé que l’apport en flavanol est positivement corrélé à de meilleurs résultats aux différents tests, notamment ceux qui examinent la mémoire. “Ce petit essai met en évidence certains effets possibles des flavanols trouvés dans les fèves de cacao sur une courte période, a observé Susan Kohlhass, directrice de la recherche chez Alzheimer's Research UK. Nous aurions besoin de voir des études beaucoup plus longues et à grande échelle pour comprendre pleinement si une alimentation riche en ces flavanols pourrait stimuler la cognition chez les personnes âgées. Nous ne savons pas non plus à quel point les améliorations mesurées dans les tests utilisés ici seraient significatives pour les personnes dans leur vie quotidienne.”

Attention à la consommation de chocolat

Les chercheurs ont tenu à alerter sur la consommation de chocolat qui pourrait s’accroître au vu de ces résultats et rappellent que ce sont bien les flavanols de cacao qui sont responsables des bienfaits cognitifs. “Cette étude n'a pas examiné la démence, et nous ne pouvons pas savoir à partir de cette recherche si un régime riche en cacao aurait un effet sur la prévention ou le retard de l'apparition de la maladie, poursuit-elle. L'étude a utilisé des suppléments de flavanols de cacao fournis aux participants. Bien que les fèves de cacao soient à la base du chocolat, les chocolats ne sont pas une source fiable de composés de flavanols et cette étude ne suggère pas que la consommation de chocolat est bonne pour notre santé cognitive.”