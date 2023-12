Chocolat noir : ses 5 bienfaits pour la santé

L'ESSENTIEL Le chocolat noir est riche en flavanols, en fibres, en minéraux et en antioxydants.

Les polyphénoliques qu’il contient le rendent aussi bénéfique pour l’humeur.

Néanmoins, il ne faut pas abuser de cet aliment qui reste sucré et calorique.

En dessert ou au goûter, le chocolat noir est une douceur à laquelle on a parfois du mal à résister. Mais bonne nouvelle, il est bon pour la santé ! Le diététicien Devon Peart, fait le point sur les bienfaits de cet aliment, dans un article de la Cleveland Clinic.

Le chocolat noir, riche en flavanols, en fibres, en minéraux

Le premier atout du chocolat noir est d’être riche en flavanols. Il s’agit d’un type de flavonoïdes, des substances présentes dans les plantes, les fruits, les légumes, le thé mais aussi le chocolat noir !

Une consommation d’aliments riches en flavanols permet de réduire l’hypertension artérielle. Selon le Vidal, ceux contenus dans le cacao améliorent l’élasticité des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine. “Une meilleure circulation sanguine contribue à une meilleure protection contre les maladies cardiaques, explique Devon Peart. C'est également bon pour [les capacités cognitives], car le flux sanguin vers le cerveau est important."

Deuxième bénéfice du chocolat noir : il est riche en fibres. "Dans une petite quantité de chocolat noir (un peu plus de 28 grammes), il y a environ quatre grammes de fibres", souligne Devon Peart. 4 grammes de fibres qui pourraient vous aider à atteindre les 30 à 45 qu’il faut manger chaque jour pour un bon transit intestinal, selon le Vidal.

Le chocolat noir est aussi une importante source de minéraux, notamment de magnésium (qui réduit le stress, l'anxiété et la fatigue), de fer (nécessaire au transport et à l’utilisation de l’oxygène par les globules rouges), de zinc (impliqué dans de nombreuses fonctions cellulaires), etc.

Manger du chocolat noir améliore l’humeur

Quatrième bienfait : les antioxydants contenus dans le chocolat noir. Comme le rappelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), “la fève de cacao contient 8 % d’antioxydants, mais plus le chocolat est amaigri en cacao, plus la quantité d’antioxydants est faible. Il faut donc privilégier les chocolats noirs, à haute teneur en cacao.” Les antioxydants protègent les cellules du stress oxydatif, qui correspond à une agression de celles-ci par des radicaux libres, des molécules qui peuvent les endommager.

Enfin, si vous vous sentez bien en mangeant du chocolat, ce n’est pas seulement parce que vous vous accordez un petit plaisir ! C’est surtout parce que cet aliment contient des polyphénoliques, “des antioxydants qui réduisent le cortisol, une hormone du stress, détaille Devon Peart. Manger du chocolat noir est donc bénéfique pour l'humeur."

Dans une étude publiée en 2022, des chercheurs ont montré que les participants qui mangeaient du chocolat noir à 85 % tous les jours étaient de meilleure humeur en règle générale, comparativement à ceux qui mangeaient du chocolat avec moins de cacao, ou pas de chocolat du tout. Néanmoins, comme tous les aliments, il faut le consommer avec modération car il reste sucré et calorique.