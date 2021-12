Chocolat noir : 10 grammes de bonheur, trois fois par jour !

L'ESSENTIEL Les personnes, qui ont consommé 30 grammes de chocolat noir à 85 % par jour, avaient moins de pensées négatives que ceux qui mangeaient du chocolat noir à 70 %.

Le chocolat noir à 85 % aurait des effets prébiotiques.

Plusieurs aliments peuvent avoir un impact sur l’humeur. Parmi les plus connus, on retrouve le chocolat noir. Dans une étude publiée dans la revue The Journal of Nutritional Biochemistry, des scientifiques ont révélé la teneur en cacao idéale du chocolat noir et la quantité à consommer pour augmenter la sensation de bonheur et de bien-être.

Les chercheurs du département de l'alimentation et de la nutrition du Collège d'écologie humaine de l'université de Séoul, en Corée du Sud, se sont rendus compte que "les preuves concernant les effets émotionnels de la consommation quotidienne de chocolat noir étaient limitées". Ils ont ainsi étudié les effets de la consommation de chocolat noir sur l'humeur au quotidien, en mettant l'accent sur "l'axe intestin-cerveau."

La teneur en cacao est importante

Pour mener à bien leur étude, les scientifiques ont recruté 48 personnes. Les participants ont été divisés en trois groupes. Les auteurs des recherches ont demandé au premier groupe de manger 30 grammes de chocolat noir à 85 % de cacao. Quant au deuxième, il devait consommer la même quantité de chocolat noir mais à 70 % de cacao. Le troisième groupe était chargé de ne pas manger du chocolat.

Les chercheurs ont évalué l’état d’esprit des participants à l’aide d’un questionnaire d'auto-évaluation, appelé "Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)." D’après les travaux, consommer quotidiennement 30 grammes de chocolat noir à 85 % a permis de chasser les pensées négatives des participants du premier groupe.

Le chocolat noir à 85 % aurait des effets prébiotiques

Pour évaluer l'association entre les effets du chocolat noir sur l'humeur et le microbiote intestinal, les scientifiques ont analysé les selles des participants. Ils ont observé que la diversité microbienne dans les intestins était plus élevée pour les consommateurs du chocolat noir à 85 %.

"Les niveaux de Blautia obeum (une bactérie trouvée dans l'intestin) étaient significativement plus élevés et les niveaux de Faecalibacterium prausnitzii (une des bactéries les plus abondantes dans le microbiote humain) ont été réduits", peut-on lire dans les travaux.

Selon les auteurs de l’étude, ces résultats indiquent que le chocolat noir à 85 % aurait "des effets prébiotiques, comme en témoigne sa capacité à restructurer la diversité et l'abondance des bactéries intestinales." Ils ont conclu que cet aliment pourrait améliorer les états émotionnels. Bien que ces travaux aient révélé une bonne nouvelle, il convient de ne pas abuser du chocolat et d’en consommer avec modération car il s’agit d’un aliment riche en sucres.