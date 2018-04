Manger du chocolat noir stimule l'humeur, l’immunité et la mémoire

Voici les deux études scientifiques qui vont faire plaisir aux amateurs de chocolat noir. Déjà encensé pour ses bienfaits sur notre système cardiovasculaire et notre système nerveux, cet aliment gourmand serait aussi excellent pour notre système immunitaire et stimulerait nos capacités cognitives. À une condition toutefois : que le chocolat noir soit composé à 70% minimum de cacao.

Présentés tous deux lors du congrès annuel Experimental Biology 2018 qui se tenait à San Diego, en Californie, les 23 et 24 avril, ces nouveaux travaux ont été menés par le Dr Lee S. Berk, vice-doyen des affaires de recherche de l’École des professions paramédicales de Loma Linda. Il s’est particulièrement intéressé aux bienfaits du chocolat noir sur le cerveau et le système immunitaire.

Une neuroplasticité du cerveau améliorée

Pour la première étude, les chercheurs ont demandé à cinq sujets en bonne santé et âgés de 22 à 40 ans de manger 48 g de chocolat noir (composé à 70% de cacao et de 30% de sucre de canne bio), ce qui équivaut à une petite barre de chocolat. L’activité cérébrale des participants a été mesurée par électroencéphalographie avant qu’ils ne consomment du chocolat, puis environ 30 minutes et 120 minutes après.

Ils ont alors constaté que manger du chocolat noir augmentait la fréquence gamma dans les régions corticales cérébrales du cerveaux, zones impliquées dans la mémoire et le traitement sensoriel. Cela indique que le chocolat à 70% de cacao "améliore la neuroplasticité du cerveau" et offre des "avantages comportementaux et cérébraux", ce qui signifie qu’il boosterait la mémoire et les capacités d’apprentissage.

Un système immunitaire renforcé

La deuxième étude portait, elle, sur cinq adultes en bonne santé âgés de 25 à 50 ans, à qui il a été demandé de manger 48 g de chocolat noir par jour pendant 8 jours.

Des échantillons de sang ont été prélevés au début de l’expérience, puis d’autres ont été récoltés chaque jour 2 heures après la consommation du chocolat. Ces échantillons ont ensuite été analysés afin de déterminer comment la consommation de chocolat affecte l’expression des gènes associés à l’activité du système immunitaire.

Les chercheurs se sont aperçus que manger du chocolat noir conduisait à une augmentation de l’expression des gènes impliqués dans l’activation des cellules T, qui sont des globules blancs combattant les infections et les maladies. Les chercheurs ont également découvert que l'apport en chocolat noir augmentait l'expression des gènes associée à la signalisation neuronale et à la perception sensorielle.

Le chocolat, à consommer avec modération

Comment expliquer les bienfaits du chocolat noir sur notre santé ? Pour les chercheurs, cela est dû à la présence dans le cacao de flavonoïdes, des antioxydants puissants qui jouent aussi le rôle d’agents anti-inflammatoires. Ce sont eux, et non le sucre du cacao, qui sont bénéfiques à notre cerveau et à notre système immunitaire.

"Pendant des années, nous avons examiné l'influence du chocolat noir sur les fonctions neurologiques du point de vue de la teneur en sucre - plus il y a de sucre, plus nous sommes heureux, explique le Dr Berk. C’est la première fois que nous examinons l'impact de grandes quantités de cacao à des doses aussi petites qu'une tablette de chocolat de taille normale chez les humains sur de courtes ou de longues périodes, et nous sommes encouragés par les résultats. Plus la concentration de cacao est élevée, plus l'impact sur la cognition, la mémoire, l'humeur, l'immunité et d'autres effets bénéfiques est positif", ajoute-t-il.

Inutile, donc, de se ruer sur le chocolat et d’en consommer de grandes quantités, pour bénéficier de ses vertus. "Manger des quantités excessives de chocolat n'est pas recommandé car de nombreux produits chocolatés sont riches en calories provenant du sucre et des graisses et pourraient entraîner une prise de poids et d'autres problèmes métaboliques", explique le Dr Elizabeth Mostofsky, professeure au département d'épidémiologie à la Harvard Chan School de Boston. "Mais un apport modéré de chocolat à haute teneur en cacao peut être un choix sain."