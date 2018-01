Une avancée dans la lutte contre l'obésité

Depuis plusieurs années, les études avançant que la consommation régulière de chocolat est bénéfique pour les fonctions cognitives du cerveau et sur le plan cardiovasculaire se succèdent. Mais ces résultats sont autrement plus importants puisqu’ils pourraient contribuer à déculpabiliser les personnes en situation de surpoids ou obèses qui pensent être responsables de leur état. L’étude de ces chercheurs peut en effet leur faire prendre conscience que le problème est plus profond et qu’en le traitant, elles pourraient voir leur consommation quotidienne de friandises diminuer et leur alimentation s’équilibrer de nouveau entre glucides et matières grasses.