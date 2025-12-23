Fêtes de fin d’année : les bons réflexes pour éviter la grippe

L'ESSENTIEL La France est touchée par des épidémies de grippe et de la Covid-19. Elles pourraient perturber les fêtes.

Il est recommandé aux personnes malades ou côtoyant des personnes fragiles de respecter les gestes barrières.

Si vous souhaitez consulter un médecin pendant les fêtes, il est conseillé de téléphoner avant de se déplacer.

Que cela soit pour la grippe ou la bronchiolite, la France est dans le rouge à l’approche des fêtes. En effet, les épidémies sont présentes dans tous les départements avec des indicateurs en hausse. Les professionnels de santé craignent ainsi que les repas de Noël et du Nouvel An deviennent des plaques tournantes de virus. Toutefois, certaines habitudes de prévention permettent de réduire les risques.

Virus de l’hiver : retrouver les gestes barrières pour des fêtes sereines

"Face à tous les virus de l'hiver, c'est maintenant qu'il faut aussi remettre en pratique les gestes barrières que nous connaissons tous. C'est vraiment le bon réflexe pour nous protéger et pour protéger nos proches en cette période de fin d'année. C'est aussi un geste essentiel par solidarité envers les personnes malades les plus fragiles et envers nos soignants", prévient l’ARS Occitanie dans un communiqué.

Il est ainsi recommandé de :

porter un masque lorsque l’on est malade ou en cas de symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux) : il est aussi conseillé de le faire dans les lieux clos, les lieux à forte promiscuité et les transports en commun, tous les lieux de soins ou en présence de personnes fragiles ;

se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter ;

aérer les pièces régulièrement pendant au moins 10 minutes.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe et la Covid-19 réduit les risques de contamination et de formes graves.

Noël, Nouvel An : que faire si on est malade pendant les fêtes ?

Les autorités sanitaires soulignent que les recours aux soins durant la période des fêtes de fin d’année se font généralement dans des "circonstances imprévues". "Pour une prise en charge adaptée à chaque situation, le plus simple est toujours de téléphoner avant de se déplacer. De nombreuses alternatives sont accessibles pour préserver les services d’urgences afin qu’ils restent pleinement disponibles pour les situations les plus graves nécessitant une prise en charge immédiate", rappelle l’ARS Occitane.

Si vous vous sentez patraques, il est possible de contacter votre médecin traitant, un autre généraliste en cas d’absence, avoir recours à la téléconsulter ou demander conseil à un pharmacien. "En cas de problème de santé imprévu en journée ou lorsque les cabinets médicaux sont fermés, la nuit, le week-end ou les jours fériés, contactez le 15. Un médecin régulateur évaluera votre situation et vous orientera vers la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé", ajoute l'agence de santé.

En cas d’infection avérée, il est préférable d’éviter ses proches les plus fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, malades chroniques…). "La période des fêtes peut être une période difficile pour la santé mentale. Personne ne devrait avoir à passer la saison des vacances seul, reconnaît le Dr Michael Wright, président du Collège royal australien des médecins généralistes. Mais tout le monde mérite d'être en sécurité et en bonne santé pendant les vacances. Se souvenir que la grippe et d'autres infections respiratoires peuvent être mortelles ou conduire un être cher à l'hôpital fait partie de la façon dont nous pouvons prendre soin des autres en cette période des fêtes."

Ainsi, lors de son intervention, il a proposé une solution pour maintenir cette précaution tout en préservant un peu l’esprit de Noël pour le malade : "si quelqu'un ne se sent pas bien ou s'isole, réfléchissez à des moyens de l'intégrer aux célébrations. Un membre de la famille qui reste à la maison ou dans une autre partie du foyer accueillant la fête, peut se joindre au repas via la vidéo ou un appel téléphonique."