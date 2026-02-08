Comment différencier un burn-out d'une dépression ?

L'ESSENTIEL Surmenage, burn-out ou dépression, il est parfois difficile de déterminer l'origine de son mal-être.

Le burn-out est lié à un contexte identifié, le plus souvent professionnel, alors que la dépression envahit l'ensemble du quotidien.

Le burn-out peut se traiter par du repos et un changement de cadre de vie ou professionnel alors que la dépression demande un suivi plus global, voire un traitement médical.

Quand l’épuisement s’installe durablement, il devient difficile de savoir s’il s’agit d’un simple surmenage, d’un burn-out ou d’une dépression. Dans un quotidien rythmé par les exigences professionnelles, familiales et sociales, il est fréquent de banaliser la fatigue et de repousser ses propres limites. Pourtant, savoir les distinguer éclaire sur les causes et permet d’ouvrir des pistes d’aide.

Comprendre les racines de son mal-être

S’il peut être difficile de distinguer un burn-out d’une dépression, certains éléments peuvent aider. Le mode d’installation peut ainsi être différent : le burn-out prend généralement naissance dans un contexte bien identifié, le plus souvent professionnel. Il résulte d’une exposition prolongée à un stress intense, avec un sentiment de pression constante et de manque de reconnaissance.

Une personne en burn-out peut se sentir complètement vidée à l’idée de retourner au travail, tout en conservant encore la capacité de rire ou de se détendre en dehors de ce cadre. Le mal-être est fortement lié à une sphère de vie spécifique et se manifeste le plus souvent les dimanches soirs ou à la reprise du travail en fin de vacances.

La dépression, quant à elle, s’installe de façon plus diffuse et envahit l’ensemble du quotidien. Elle ne s’arrête pas aux frontières du travail ou des responsabilités. Même dans des moments habituellement agréables, la personne dépressive ressent une tristesse persistante, un vide intérieur ou une perte d’intérêt généralisée.

Savoir repérer les symptômes

Dans le burn-out, la fatigue est surtout physique et mentale. La personne a souvent encore envie de bien faire, mais elle n’en a plus l’énergie. Elle ressent alors de la frustration, de l’irritabilité et parfois même du cynisme, notamment envers le milieu professionnel. Le repos ou la prise de distance peuvent apporter un soulagement partiel, et une amélioration est possible avec des ajustements adaptés.

La dépression se caractérise davantage par une perte d’élan vital, qu’on appelle une "anhédonie". Non seulement la fatigue est présente, mais elle est même dépassée par le sentiment que plus rien n’a de saveur ni de sens. L’estime de soi est souvent profondément atteinte, avec des pensées de culpabilité ou d’inutilité. La souffrance est alors tournée vers soi, indépendamment des circonstances extérieures.

Trouver des solutions et une prise en charge

Qu’il s’agisse d’un burn-out ou d’une dépression, la communication et le soutien sont essentiels. Le burn-out nécessite souvent une réévaluation du cadre de vie ou de travail, un véritable repos et parfois un accompagnement pour repenser ses priorités.

La dépression demande un suivi plus global, associant écoute, psychothérapie et parfois traitement médical. Dans les deux cas, il est important de consulter un professionnel de santé, que ce soit son médecin traitant, un psychiatre ou un psychologue.

En savoir plus : "Comment ça va, toi ? Le guide pratique de la santé mentale" de Hugo Baup.