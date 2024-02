Burn-out : 4 signes qui doivent alerter

L'ESSENTIEL Sur 500 salariés norvégiens interrogés, environ 13 % courent un risque élevé de burn-out, selon une étude.

Face à ce chiffre, les scientifiques ont développé un outil d'évaluation de l'épuisement professionnel, qui semble fonctionner quel que soit le sexe.

Ce dernier "ne donne qu'une indication de risque et ne fournit aucun type de diagnostic formel ni de conseil médical."

Le burn-out est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un problème professionnel. "Nous avons constaté qu'environ 13 % des employés norvégiens courent un risque élevé d'épuisement professionnel." C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques de l’université norvégienne de sciences et de technologie. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, publiée dans la revue Scandinavian Journal of Psychology, et menée auprès de 500 salariés en Norvège, qui se situe à peu près au niveau de la moyenne de l’Union européenne en matière de santé mentale, mais légèrement mieux en matière de questions liées au travail.

Identifier les 4 signes de burn-out pour réduire ses effets physiques et psychologiques

Dans leurs travaux, l’équipe rappelle l’importance d’identifier les personnes qui risquent de présenter un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail afin de réduire les effets néfastes de cet épuisement. Pour rappel, les effets physiques et psychologiques du burn-out comprennent les maladies cardiovasculaires, les douleurs liées aux blessures musculo-squelettiques, les problèmes de sommeil et la dépression. Cependant, l’identification des signes avant-coureurs reste une tâche difficile.

"Si vous êtes confronté à des exigences et à un stress au travail qui semblent insurmontables et que vous avez fréquemment ressenti les symptômes suivants au cours des dernières semaines, cela pourrait être le signe que vous êtes au bord de l'épuisement professionnel." D’après les auteurs, l’apparition de quatre signes devrait alerter les travailleurs :

Vous vous sentez mentalement épuisé au travail

Vous avez du mal à vous enthousiasmer pour votre travail

Vous avez du mal à vous concentrer lorsque vous travaillez

Vous réagissez parfois de manière excessive au travail sans le vouloir

Un outil d'évaluation de l'épuisement professionnel testé dans plus de 30 pays

Afin faciliter le dépistage du burn-out, les chercheurs ont développé un outil d'évaluation de l'épuisement professionnel. Ce dernier mesure quatre groupes principaux de facteurs de risque : l’épuisement, la distanciation mentale, les troubles cognitifs et les troubles émotionnels. Il est actuellement testé dans plus de 30 pays. Selon Leon De Beer, qui a dirigé les recherches, il s’agit d’un bon outil qui fonctionne quel que soit le sexe.

"Nous pouvons lutter contre l'épuisement professionnel grâce à un traitement individuel, mais cela ne sert à rien si les gens retournent dans un lieu de travail où les exigences sont trop élevées et où les ressources sont limitées. Il est alors fort probable que le salarié soit de nouveau épuisé. Il est donc important de créer de bonnes conditions de travail et des structures qui préservent la santé des employés. (…) Veuillez noter que l'outil ne donne qu'une indication de risque et ne fournit aucun type de diagnostic formel ni de conseil médical. Si vous êtes préoccupé par votre niveau de stress lié au travail, nous vous encourageons à consulter un professionnel de santé pour en discuter", a déclaré Marit Christensen, co-auteur des travaux.