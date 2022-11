Burn-out : réduire les tâches inutiles, la solution contre ce trouble psychique ?

L'ESSENTIEL Le burn-out se caractérise par l’épuisement émotionnel, le cynisme et le sentiment de non-accomplissement personnel au travail.

L’exposition au risque de burn-out concerne des professions où la relation à l’autre est au centre de l’activité.

Après plus de deux ans de pandémie, le personnel soignant est à bout de nerfs et épuisé. En France, plusieurs professionnels de santé ont confié être fatigués et stressés, souffrir de troubles de la concentration et du sommeil. Bon nombre des soignants ont déjà même présenté des symptômes du burn-out. Résultat : ce mal-être les incite parfois à vouloir quitter leur profession. Il peut aussi les conduire à prendre en charge des patients dans de mauvaises conditions et à les mettre en danger.

Burn-out : une meilleure qualité des soins en réduisant les tâches inutiles

Selon des chercheurs de l’université du Michigan (États-Unis), réduire les tâches inutiles permettrait de lutter contre l'épuisement professionnel des professionnels de santé. Dans une étude, publiée dans la revue JAMA Health Forum, ils ont expliqué que les soignants devraient réaliser en priorité les tâches axées sur les patients, dont les dépistages, les tests, les scanners et la prescription de traitements. Pour cela, les gestionnaires des systèmes et des organisations de santé devraient les aider à identifier, lister et trier les pratiques problématiques et inutiles.

"Améliorer la satisfaction et la fidélisation du personnel soignant"

Il serait possible de réduire le risque de burn-out en respectant quelques principes, dont inciter les médecins à partager les dossiers médicaux, prioriser les soins et supprimer les tâches sans valeur ajoutée pour le patient. "Cette stratégie a eu un impact incroyable sur la façon dont nous pratiquons la médecine. Si nous pouvons appliquer ces mêmes principes à la façon dont nous gérons le temps et les tâches des professionnels de la santé, nous pourrions potentiellement améliorer la satisfaction et la fidélisation du personnel à un moment où la pénurie de ressources est critique", a déclaré Eve Kerr, chef du service de médecine générale de la Michigan Medicine, dans un communiqué.