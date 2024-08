Comment apaiser les craintes de votre enfant pour sa première entrée en maternelle

L'ESSENTIEL La première entrée en maternelle peut être source d'anxiété pour les enfants.

Il est important pour l'enfant de se sentir écouté et compris.

Informer l'enfant sur son futur environnement et commencer à ajuster ses horaires est une bonne préparation à la rentrée.

La première rentrée en maternelle marque une étape importante pour votre enfant. Ce moment, à la fois source d'excitation et d'anxiété, peut être difficile à comprendre pour lui. Qu'il s'agisse de la séparation, de la confrontation à l’inconnu ou de l’adaptation à un nouvel environnement, ses craintes sont normales et peuvent être surmontées de façon positive et constructive.

Comprendre et valider les émotions de votre enfant

La première étape pour apaiser les craintes de votre enfant est de reconnaître et de valider ses émotions. Il est important qu'il se sente écouté et compris. Pour cela, encouragez-le à exprimer ce qu’il ressent. Des phrases simples comme « Comment te sens-tu à l'idée d’aller à l'école ? » ou « Qu’est-ce qui te fait peur ? » peuvent ouvrir le dialogue.

Il est aussi crucial de normaliser ses sentiments. Expliquez-lui que la peur de l’inconnu est une réaction naturelle et que de nombreux enfants ressentent la même chose avant leur première rentrée : « C’est normal d’être un peu inquiet. Beaucoup d’enfants se sentent comme toi avant de commencer l’école, mais tu verras, cela deviendra de plus en plus facile chaque jour. »

Préparer votre enfant en amont pour réduire l’inconnu

La préparation est un élément clé pour réduire l’anxiété liée à la rentrée. Familiariser votre enfant avec son futur environnement peut l'aider à se sentir en sécurité. Si possible, visitez l’école avec lui avant la rentrée, montrez-lui la salle de classe, les toilettes, la cour de récréation, et présentez-lui son enseignant.

Vous pouvez aussi lire ensemble des livres sur la rentrée des classes qui mettent en scène des personnages traversant les mêmes étapes. Cela l'aidera à mieux se projeter et à voir la rentrée comme une aventure positive.

Encourager une routine rassurante

Instaurer une routine rassurante est essentiel pour donner à votre enfant un sentiment de stabilité et de sécurité. Quelques jours avant la rentrée, commencez à ajuster les horaires de sommeil et de repas pour qu’ils correspondent à ceux de l’école.

Le matin de la rentrée, assurez-vous de lui consacrer un moment calme. Par exemple, préparez ensemble un petit-déjeuner qu’il aime, tout en discutant de manière positive de la journée à venir. Rassurez-le en lui rappelant que vous viendrez le chercher à la fin de la journée et que vous parlerez ensemble de ce qu’il a vécu.

- En savoir plus : "L'école de Léon" de Serge Bloch.