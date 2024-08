Les micro-ondes dénaturent-ils les propriétés nutritives des aliments ?

L'ESSENTIEL Certains avis évoquent une détérioration des nutriments contenus dans les aliments chauffés avec un four à micro-ondes.

Les ondes électromagnétiques de ces appareils ne sont pas assez puissantes pour altérer les molécules des produits chauffés.

Seule la chaleur peut détruire certaines vitamines mais comme tout chaleur générée par d'autres modes de cuisson.

L'utilisation -de plus en plus courante- d'un micro-ondes pour réchauffer les aliments est parfois accusée de détruire les nutriments essentiels des aliments. Ces appareils qui utilisent des ondes électromagnétiques pour chauffer les aliments pourraient, selon certains avis, dégrader les vitamines et minéraux des produits que nous consommons. Les micro-ondes fonctionnent en faisant vibrer les molécules liquides présentes dans les aliments pour les chauffer, mais ces ondes électromagnétiques ne possèdent en fait pas suffisamment d'énergie pour altérer les atomes ou les molécules des aliments qu'elles réchauffent.

Impact des micro-ondes sur les nutriments

Il est vrai que la chaleur générée par le processus de chauffage des micro-ondes peut détruire certaines vitamines, mais comme toute chaleur générée par d'autres méthodes de cuisson. C'est pourquoi il est crucial de respecter les temps de préparation recommandés, notamment pour éviter la détérioration des vitamines et des minéraux contenus dans les aliments, en particulier dans les légumes.

Recommandations pour une utilisation sûre des micro-ondes

Malgré certaines inquiétudes, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) confirme que les micro-ondes sont des appareils sûrs lorsqu'ils sont utilisés correctement. Il est conseillé d'opter pour des contenants en verre ou en céramique pour réchauffer les aliments et d'éviter ceux en plastique qui pourraient libérer des substances toxiques comme les perturbateurs endocriniens. Les micro-ondes restent ainsi un moyen efficace et pratique de cuisine qui peut faciliter notre quotidien tout en préservant la valeur nutritive de nos repas.