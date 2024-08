Après les Jeux olympiques : les risques de la performance à tout prix

L'ESSENTIEL Le surentraînement et le dopage sont les dangers majeurs pour la santé des athlètes de haut niveau.

Une prise en charge médicale personnalisée est indispensable pour prévenir les blessures et les troubles liés à la performance.

Les enjeux éthiques dans le sport doivent être pris en compte pour protéger l'intégrité physique et mentale des athlètes.

Ils ont été les stars des Jeux olympiques de Paris 2024. Et si, pour la plupart, les formidables performances des médaillés sont le fruit de leurs qualités physiques et mentales et d'un entraînement particulièrement soigné, le rêve d'atteindre le nirvana olympique peut cacher des pratiques qui se révèlent dangereuses pour la santé.

Quête de perfection et danger du surentraînement

Si tous les athlètes de haut niveau sont aujourd'hui accompagnés par des spécialistes du coaching sportif, médical et psychologique, ils ne sont pas à l'abri d'un premier danger, celui du surentraînement. Dans leur quête de perfection pour réaliser LA meilleure performance, certains s'imposent des rythmes d'entraînement excessifs qui, notamment, ne laissent pas assez de place aux temps de récupération. A la clé, des risques de blessures graves ou chroniques, tendinites, déchirures musculaires ou fractures de stress.

Des médaillés en puissance qui "craquent" le jour de l'épreuve

Certes, s'ils échappent à ces maux avant la compétition, l'intensité de leur préparation peut les conduire sur les plus hautes marches des podiums. Mais sur le moment, le surentraînement -les anglo-saxons parlent d'overtraining - peut tout simplement affecter la performance en générant une fatigue persistante, des troubles du sommeil et au final une diminution de leur motivation. C'est ainsi que l'on voit régulièrement des médaillés en puissance "craquer" le jour de l'épreuve. Avec de lourdes conséquences : des blessures physiques ou mentales qui nécessitent parfois des mois, voire des années, de rééducation. Et dans les pires des cas, cela peut être toute une carrière qui se trouve compromise. Et même ceux qui décrochent le graal de la médaille d'or ne sont pas à l'abri des effets délétères à terme de leurs efforts fournis.

La préparation des athlètes doit respecter l'équilibre entre l'effort et la récupération

Pour éviter les conséquences néfastes d'un surentraînement, la préparation des athlètes doit nécessairement respecter l'équilibre nécessaire entre les efforts intensifs et les périodes de repos et de récupération adéquates. Et évidemment elle nécessite une surveillance médicale régulière par des médecins spécialisés dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, des kinésithérapeutes et des psychologues capables de détecter les premiers signes d'un surentraînement et intervenir avant que les dommages deviennent irréversibles.

Les enjeux éthiques du sport ne doivent pas être sous-estimés

La recherche de la performance sportive est un acte de volonté et de courage qu'il faut toujours saluer. Mais les enjeux éthiques dans le sport de haut niveau ne doivent jamais être sous-estimés. D'autant que, parce que la pression sur les athlètes est énorme, certains, avec la complicité active ou passive de leurs entraîneurs peuvent aller jusqu'à franchir des limites inacceptables. Un certain nombre de performances "historiques" ont ainsi fait naître des soupçons -parfois avérés- de dopage. Non seulement, se doper pour repousser ses limites c'est tricher et les scandales révélés nuisent à l'image du sport et à la confiance du public dans les performances athlétiques.

Mais surtout ces pratiques illicites génèrent la plupart du temps des effets secondaires dramatiques : maladies cardiovasculaires, troubles hormonaux, désordres psychologiques et, dans des cas extrêmes, la mort !

Préserver les formidables valeurs du sport

Il est donc essentiel, pour que des événements comme les Jeux olympiques ou autres manifestations de très haut niveau restent des rendez-vous qui glorifient l'effort et le goût de la victoire, de promouvoir une culture sportive basée sur le respect de l'intégrité physique et mentale des athlètes sans rechercher l'obtention de résultats à tout prix. Il en va tout simplement de la préservation des formidables valeurs du sport.