Jeux Olympiques : quels sports font brûler le plus de calories ?

L'ESSENTIEL Le pentathlon moderne est la discipline des Jeux Olympiques qui fait bruler le plus de calories.

Il est suivi par le triathlon et le cyclisme/VTT.

La pratique des sports olympiques aide à perdre du poids, mais il est important de maintenir une alimentation saine et équilibrée pour obtenir des résultats.

L'arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024 vous a (re)donné envie de vous mettre au sport ? Attention si votre objectif sous-jacent est de perdre du poids, toutes les disciplines des JO ne font pas perdre la même quantité de calories.

Pour connaître la "plus rentable", Zava, spécialiste de la téléconsultation médicale, a comparé 45 sports. Pour les calculs, l’étude s’est appuyée sur le poids moyen des Français·es, soit 79,2 kg pour les hommes et 65,2 kg pour les femmes.

Jeux olympiques : les sports à épreuves multiples trustent le podium

Pour brûler le maximum de calories, il n’y a pas de grande surprise : il faut multiplier les épreuves et les efforts. En effet, la médaille d’or des sports "brûleurs de calories" revient au pentathlon moderne qui combine la natation, l’escrime, l’équitation, la course à pied et le tir. Il permet aux hommes de dépenser en moyenne 1.886 calories en trente minutes et 1.507 pour les femmes. "Les athlètes brûlent non seulement un nombre significatif de calories, mais ils améliorent également leur force, leur endurance, leur coordination et leur flexibilité", rappelle l’étude.

En second, on trouve le triathlon. En moyenne, les adeptes masculins dépensent environ 1.392 calories en une demi-heure tandis que les participantes féminines perdent 1.112 calories. Cette discipline qui allie natation, vélo et course à pied, a aussi l'avantage d'améliorer l'endurance cardiovasculaire, de renforcer les muscles ou encore de développer la coordination.

La troisième marche du podium est partagée par toutes les formes de cyclisme. Que vous pédaliez sur la route, en montagne ou dans un vélodrome... le cyclisme et le VTT vont feront perdre approximativement 729 calories en une demi-heure si vous êtes un homme et 582 si vous êtes une femme.

Les sportifs qui font du canoë Slalom ou de la boxe, se dépensent pas mal aussi. Ils brûlent respectivement 542 et 533 calories pour les hommes et 433 et 426 pour les femmes.

Paris 2024 : le tir fait perdre 87 calories en 30 min

Si le tir est intéressant quand il est un élément du pentathlon, il l’est beaucoup moins quand il est exécuté seul. En effet, c’est le sport qui enregistre le moins de dépenses caloriques de tous ceux testés pour cette étude. Les tireuses ne perdent que 87 calories et les tireurs 108. Le plongeon est avant-dernier avec 103 calories perdues en 30 min pour les femmes et 130 calories pour les hommes. Les gymnastiques artistique et rythmique ne sont pas très “rentables” non plus avec 165 calories pour la gent masculine et 132 calories pour les gymnastes féminines.

"Faire du sport régulièrement est essentiel pour renforcer le système cardiovasculaire, diminuer le risque de cancer, développer la musculature et maintenir une bonne forme physique générale. La pratique de ces sports olympiques peut aider à perdre du poids, mais il est important de maintenir une alimentation saine pour obtenir des résultats optimaux. Toutefois, il est important de noter que certains sports, en particulier ceux de haute intensité comme ceux pratiqués aux Jeux Olympiques, comportent un risque accru de blessures. Il est donc important de progresser graduellement et de suivre des programmes d'entraînement adaptés à son niveau de condition physique. Un avis médical préalable peut aider à identifier les éventuels risques pour la santé et à établir un plan d'entraînement sûr et efficace", prévient Docteur Albe-Ly, médecin généraliste chez Zava.