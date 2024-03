Jeux olympiques : comment les entraîneurs peuvent améliorer la santé mentale des athlètes

L'ESSENTIEL Le leadership authentique est fondé sur la capacité à agir en conformité avec ses aspirations, ses valeurs et l'image renvoyée auprès des autres.

En voyant leur coach partager des informations, faire preuve de compréhension de, agir de manière éthique et être à l’écoute, les athlètes se sentaient plus heureux et géraient plus facilement les problèmes.

De plus, les sportifs avaient moins de risque d’être stressés, anxieux ou de présenter des symptômes dépressifs.

À moins de cinq mois des Jeux olympiques d’été à Paris, les athlètes se préparent physiquement et psychologiquement. Récemment, des chercheurs de l’université de Birmingham (Angleterre) ont révélé que ceux entraînés par des personnes affichant les qualités d'un "leader authentique" étaient plus en forme mentalement. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Psychology of Sport and Exercise.

Les athlètes se sentaient plus heureux grâce au "leadership authentique"

"De précédentes recherches attestent de la prévalence de troubles psychiques dans le sport et de la nécessité d’identifier les facteurs susceptibles de favoriser la santé mentale des athlètes", ont signalé les scientifiques. Pour mener à bien leurs travaux, ils ont examiné si un leadership authentique est associé directement et indirectement à la santé mentale des athlètes via le capital psychologique et le comportement prosocial et antisocial vécu par ses coéquipiers. Pour rappel, un leader authentique crée un climat de confiance en montrant qu’il est transparent et qu’il agit toujours de manière cohérente avec ses propos. De plus, il a des liens sincères avec les personnes et construit avec eux des relations à long terme.

Dans le cadre de l’étude, 751 sportifs de diverses disciplines ont rempli un questionnaire en ligne sur leur santé mentale et la façon dont leur coach les entraîne. Les résultats ont montré que lorsque les athlètes percevaient que leur entraîneur adoptait des comportements, tels que partager ouvertement des informations, faire preuve de compréhension de leurs forces et de leurs faiblesses, agir de manière éthique et écouter des points de vue alternatifs, ils se sentaient plus heureux et géraient plus facilement les problèmes. Grâce au leadership authentique, les sportifs étaient également moins susceptibles d'agir de manière agressive envers leurs concurrents. Il peut également accroître le plaisir et l'engagement, deux qualités essentielles dans le sport, car ils peuvent influencer la participation continue des athlètes, qui tend à diminuer à mesure que les participants vieillissent.

Dépression, stress, anxiété : une réduction des troubles mentaux chez les sportifs de haut niveau

Les auteurs ont aussi observé que l'effet indirect d'un leadership authentique sur la santé mentale des athlètes, en incitant leurs coéquipiers à agir de manière plus prosociale à leur égard (par exemple en les encourageant, en les soutenant, en leur faisant des commentaires positifs, en les félicitant pour leur bon jeu), était plus fort chez les athlètes qui concourent à un niveau de compétition plus élevé. Autre constat : un leadership authentique était lié à une diminution des maladies mentales, moins de sentiments de dépression, d’anxiété et de stress.

Le "leadership authentique" rend les athlètes "plus résilients, confiants et optimistes"

"Les athlètes de haut niveau ont tendance à s'entraîner ensemble pendant plus d'heures et à avoir des interactions sociales plus fréquentes. Les relations qui se développent au sein de l'équipe deviennent importantes, tout comme les comportements positifs, tels que le soutien et l'encouragement de leurs coéquipiers, qui peuvent être favorisés par l'adoption d'un style de leadership authentique. Cela pourrait renforcer le capital psychologique des athlètes en les rendant plus résilients, confiants et optimistes, ce qui aurait des effets bénéfiques sur leur santé mentale. L'effet plus fort d'un leadership authentique sur la compétition des athlètes à des niveaux plus élevés est une découverte unique qui mérite d’être exploré plus en détail dans de futures recherches", a déclaré Maria Kavoussanu, qui a dirigé les travaux.