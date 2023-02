Le stress entrave les performances sportives, même pour les athlètes olympiques

L'ESSENTIEL Une fréquence cardiaque élevée due au stress est associée à de mauvaises performances sportives.

Même les meilleurs athlètes professionnels sont influencés négativement par le stress psychologique, malgré leurs entraînements pour faire face à la pression.

Il y a également une relation plus forte entre le stress et la performance plus près de la fin de chaque match.

Les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 étaient uniques non seulement parce qu'ils ont eu lieu pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi pour être le premier événement sportif à mesurer et à diffuser en direct les fréquences cardiaques des athlètes alors que des archers de classe mondiale visaient la médaille d’or. L'analyse de ces données biométriques a montré que lorsque ces athlètes ont ressenti du stress, leurs performances en ont souffert.

Sport : une fréquence cardiaque élevée est associée à de mauvaises performances

"Nous avons constaté qu'une fréquence cardiaque élevée en temps réel sans contact est associée à de mauvaises performances. Cela suggère que même les meilleurs athlètes professionnels sont influencés négativement par le stress psychologique, même s'ils sont généralement bien entraînés pour faire face à la pression", ont déclaré les deux chercheurs à l’origine de ces recherches, Yunfeng Lu, chercheur à l’université de Nankin en Chine et Songfa Zhong, chercheur à l'université nationale de Singapour et à l’université de New York Abu Dhabi en sciences psychologiques, dans un communiqué.

Lu et Zhong se sont concentrés sur les compétitions individuelles intra-genres pour lesquelles des données de fréquence cardiaque étaient disponibles. Au cours de ces compétitions, les rythmes cardiaques de 122 archers masculins et féminins ont été diffusés alors qu'ils réalisaient 2.247 tirs. Les résultats de leurs travaux ont été publiés en ligne le 6 janvier 2023 dans la revue Psychological Science.

La Fédération mondiale de tir à l'arc, en collaboration avec Panasonic, a mesuré la fréquence cardiaque des athlètes à l'aide de caméras à fréquence d'images élevée conçues pour détecter la réflexion de la peau et capables de déterminer la fréquence cardiaque d'une personne avec 96 % de précision, comme un oxymètre de pouls ou un électrocardiogramme. Dans de futurs travaux, cette technologie pourrait être utilisée pour observer comment le stress psychologique influence les performances sportives dans différents sports, ont souligné les deux chercheurs.

La relation entre stress et performance est plus forte à la fin des matchs

Au cours de chaque match, les archers individuels ont tiré un nombre défini de flèches sur une cible, avec une limite de temps de 20 secondes pour chaque tir. Les archers pouvaient gagner un maximum de 10 points pour un tir parfait, les points diminuant à mesure qu'une flèche s'éloignait du centre de la cible. Lu et Zhong ont découvert que les athlètes dont la fréquence cardiaque était plus élevée avant de tirer obtenaient systématiquement des scores inférieurs à ces tirs. Bien que l'âge et le sexe des archers n'influencent pas de manière significative la relation entre le stress et la performance, un certain nombre de facteurs liés à la nature de la compétition l'a fait.

L'augmentation de la fréquence cardiaque était plus susceptible de réduire les performances des archers de rang inférieur et de tous les archers qui tiraient en deuxième position dans un match, ou encore qui avaient un score inférieur à celui de leur adversaire à ce moment du match. Il y avait également une relation plus forte entre le stress et la performance plus près de la fin de chaque match, peut-être en raison de l'augmentation de la pression à mesure que les athlètes progressaient dans la compétition, selon les deux auteurs.