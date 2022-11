Santé cardiaque : quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport ?

L'ESSENTIEL Pour booster leur système cardiorespiratoire, l’OMS estime que les adultes de 18 à 64 ans devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée, ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’intensité soutenue (ou une combinaison des deux).

D’après l’Anses, 95 % de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. Il est recommandé de faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour, au minimum 5 fois par semaine.

L’exercice physique est bon pour la santé cardiaque, on le sait. Mais ce que l’on sait moins, c’est que le timing des entraînements est tout aussi important. Selon des chercheurs de la Société européenne de cardiologie, le matin serait le meilleur moment de la journée pour faire du sport : cela produit le plus faible risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les résultats de leur étude ont été publiés lundi dernier dans l’European Journal of Preventive Cardiology.

Faire du sport entre 8h et 11h serait meilleur pour la santé cardiovasculaire

Pour parvenir à cette conclusion, l'équipe du Dr Gali Albalak, chercheur au Centre médical de l’université de Leiden aux Pays-Bas, a analysé les données de plus de 85.000 personnes issues de la Biobanque britannique, toutes âgées entre 42 et 78 ans. 58 % d’entre elles étaient des femmes. Pendant une semaine, l’activité physique des participants a été suivie grâce à un tracker portable. Puis, 6 à 8 ans après, environ 2.900 d’entre eux ont développé une maladie cardiovasculaire et 800 ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC).

En comparant les heures d'activité physique, les chercheurs ont découvert que faire du sport entre 8h et 11h le matin entraînait le risque le plus faible de subir une maladie cardiovasculaire et un AVC. L'équipe a ensuite effectué une deuxième analyse, en évaluant les relations entre l'heure de pointe de l'activité physique et les incidents cardiovasculaires. Résultat, les personnes les plus actives le matin avaient entre 11 et 16 % de risques en moins de développer une maladie cardiovasculaire et 17 % pour les AVC.

"Il est bien établi que l'exercice est bon pour la santé cardiaque, et notre étude indique maintenant que l'activité matinale semble être la plus bénéfique", déclare l'auteur principal de l'étude, le Dr Gali Albalak, dans un communiqué.

Bienfaits du sport matinal sur le cœur, notamment pour les femmes

Les chercheurs ont constaté que les résultats étaient surtout significatifs chez les femmes. Celles qui s’exerçaient le matin avaient un risque inférieur de 22 et 24 % pour les maladies cardiovasculaires et de 35 % pour les AVC.

Les chercheurs notent qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives (notamment vis-à-vis de la différence entre les sexes) et qu’il faudra de nouvelles recherches plus approfondies pour confirmer ces résultats. Malgré cela, cette étude offre de bonnes preuves qu’un footing le matin offre plus d’avantages pour la santé cardiaque qu'un entraînement le soir.