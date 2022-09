Sport : quelle est la bonne fréquence pour préserver sa santé ?

L'ESSENTIEL L'inactivité physique serait responsable de plus de cinq millions de décès dans le monde selon l’Onaps.

Le coût social de l’inactivité physique en France est estimé à 140 milliards d’euros par an.

42,5 % des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé, selon le ministère de la Santé. Parmi eux, les femmes en font moins que les hommes, respectivement 33,8 % contre 51,6 %. Mais quelle est la dose hebdomadaire recommandée ?

Pour être en bonne santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de pratiquer, par semaine, au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue. En complément, l’instance de santé conseille également de faire au moins deux séances de renforcement musculaire par semaine. Enfin, l’OMS indique qu’il faut limiter la sédentarité au maximum, en la remplaçant par une activité physique même si celle-ci est légère.

30 minutes de marche rapide par jour pour rester en forme

En France, pour les adultes, le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour, au minimum 5 fois par semaine. Comme l’OMS, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) préconise de limiter la sédentarité.

Natation, course à pied, gymnastique, tennis… Pour augmenter votre temps d’activité physique hebdomadaire, vous pouvez choisir les sports que vous voulez ! Le plus important, pour tenir sur le long terme, est que les disciplines vous plaisent. N’hésitez pas, aussi, à limiter la sédentarité au quotidien par de petites habitudes : monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, effectuer les trajets courts à pied ou à vélo, faire une petite marche digestive après le repas… Tout est bon à prendre pour se dépenser !

3,8 % des décès liés à la position assise

Un chiffre inquiétant ressort d’un rapport de l’Anses datant de 2016 : hors temps de travail, les adultes passent quotidiennement de 3h20 à 4h40 assis devant un écran. Une mauvaise habitude car, selon l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps), être assis plus de trois heures par jour est responsable de 3,8 % des décès, toutes causes confondues et indépendamment du niveau d’activité physique. L’idéal est donc de faire des pauses : se lever pour bouger un peu toutes les 90 à 120 minutes maximum. Au bureau ou à la maison, une marche de quelques minutes suffit pour limiter les effets néfastes de la position assise.

La pratique régulière d’une activité physique permet aussi de prévenir certaines pathologies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, etc.). Au quotidien, être actif et faire du sport sont aussi de bons moyens de lutter contre le surpoids, mais aussi le stress et l’anxiété.