Jeux Olympiques : regarder les épreuves à la télé risque de vous faire grossir

L'ESSENTIEL Regarder du sport à la télé conduit à manger plus de friandises.

Plus l'épreuve est "facile", plus le spectateur mange de bonbons.

A quelques jours des JO, les chercheuses concluent qu'il faut avoir conscience que regarder du sport à la télé peut affecter les habitudes alimentaires.

Pour ceux qui n’ont pas pu obtenir des billets pour les Jeux Olympiques Paris 2024, la télévision sera le seul accès aux épreuves sportives. Les chercheuses Jannine Lasaleta, Birau Lia et Caroline OC Werle mettent en garde contre le grignotage pendant la retransmission des compétitions. En effet, elles ont découvert que la consommation de bonbons et de snacks grimpe durant le visionnage du sport.

Le niveau de difficulté du sport visionné impacte la quantité mangée

Pour leur expérience, les trois scientifiques ont demandé à 112 étudiants de Grenoble École de management de visionner des vidéos tout en testant des bonbons. La moitié des participants regardait du sport et l’autre avait un film ne contenant aucune image d’activité physique. En même temps, tous les volontaires devaient goûter les friandises.

L’équipe a alors remarqué que regarder des vidéos de sport est susceptible d’augmenter la consommation de bonbons des spectateurs. Autre constat, les élèves de sexe masculin ont grignoté davantage que les étudiantes. Pour mieux évaluer l’effet des vidéos d'activité physique, les scientifiques ont réuni des femmes uniquement, et leur ont demandé de visionner des contenus mettant en scène des sports soit faciles (course), soit difficiles (athlétisme, saut en longueur, gymnastique, rugby ou escalade). Résultats : les étudiantes qui ont vu la vidéo de sport “facile” ont mangé plus de confiserie que celles ayant regardé les épreuves plus intenses (30,1g vs 18g).

"Nous pouvons donc conclure que la facilité ou la difficulté de l’exercice présenté a un impact significatif sur la consommation de bonbons : regarder des sports simples à réaliser entraîne une consommation de bonbons considérablement plus élevée que regarder des sports difficiles", expliquent les auteures dans un article paru dans The Conversation, le 13 juin 2024.

Sport à la télé : pourquoi la consommation de bonbons augmente ?

Les trois chercheuses ont tenté de comprendre l’origine de cette surconsommation de friandises. "​​Nos recherches suggèrent que le simple fait de regarder du sport peut conduire à un sentiment d'atteinte indirecte des objectifs de remise en forme. Lorsque les gens s’imaginent en train de faire l’activité qu’ils regardent, ils ont l’impression d’avoir déjà fait de l’exercice. Ce qui peut conduire à des choix alimentaires plus indulgents", expliquent les scientifiques.

Et pourquoi la consommation est plus importante avec les sports les moins contraignants physiquement, selon elles ? Car le spectateur parvient à s’imaginer plus facile d’être en train de le faire. "Cette réussite perçue peut leur donner le sentiment qu’ils ont mérité le droit de se faire plaisir et d’influencer leur recherche d’une récompense, ce qui se traduit souvent par une augmentation de la consommation alimentaire."

Pour l’équipe, il faut avoir conscience que regarder du sport à la télé peut affecter les habitudes alimentaires. "Si vous souhaitez suivre votre régime alimentaire, regardez des sports plus exigeants – cela pourrait bien vous aider à résister à cette barre de chocolat supplémentaire. De plus, lorsque vous fixez des objectifs de régime, rappelez-vous que les véritables progrès viennent d’un effort constant, et pas seulement de l’imagination en train de faire une séance d’entraînement", concluent les spécialistes.