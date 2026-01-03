Obésité, cholestérol : bientôt un nouveau médicament ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que l'enzyme SCoR2 élimine l'oxyde nitrique des protéines qui contrôlent l’accumulation de graisses.

Son activité favorise alors l'accumulation des graisses.

L'équipe a développé un médicament inhibiteur de l'enzyme qui aide à prévenir l'obésité et le mauvais cholestérol.

La clé de la lutte contre l’obésité et du cholestérol pourrait se trouver dans une enzyme appelée SCoR2. Des chercheurs de Case Western Reserve University et d’University Hospitals ont découvert que cette dernière agit sur l'accumulation de graisses. Leur découverte, qui pourrait aboutir à un traitement, a été présentée dans la revue Science Signaling le 23 décembre 2025.

L’enzyme identifié favorise l’accumulation des graisses

Les chercheurs ont remarqué que cette enzyme SCoR2 éliminait l’oxyde nitrique des protéines qui contrôlent l’accumulation de graisses. "L'élimination de l'oxyde nitrique a déclenché la synthèse des graisses, démontrant ainsi que SCoR2 est nécessaire à ce processus", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Pour vérifier le bien-fondé de leur hypothèse, les scientifiques ont inhibé l’activité de SCoR2 chez des souris en les modifiant génétiquement dans un premier essai. Dans un deuxième, ils sont parvenus aussi à stopper l'action de l’enzyme sur l'oxyde nitrique grâce à un médicament inhibiteur qu’ils ont mis au point. Dans les deux cas, ils ont constaté que le blocage de SCoR2 empêchait la prise de poids et les lésions hépatiques.

De plus, les rongeurs ayant reçu le nouveau traitement affichaient également une réduction du mauvais cholestérol.

Obésité, cholestérol : le traitement doit être testé cliniquement

"Nous avons une nouvelle classe de médicaments qui prévient la prise de poids et réduit le cholestérol – une thérapie potentielle contre l'obésité et les maladies cardiovasculaires, avec des avantages hépatiques supplémentaires", se réjouit l'auteur principal de l'étude, Jonathan Stamler.

Toutefois, il va falloir patienter pour profiter de cette avancée. Le traitement doit être amélioré afin de pouvoir entamer des essais cliniques. Ce qui devrait "prendre environ 18 mois". "Notre équipe est impatiente de poursuivre le développement d'un médicament novateur visant à bloquer la prise de poids et à réduire le cholestérol, avec des effets bénéfiques sur la santé du foie", assure le Pr Stamler.