Une patiente repart d’une consultation chez l’ophtalmologue avec les yeux verts fluos

C’était un contrôle de routine dont elle se souviendra. Margerita B. Wargola a quitté l’hôpital avec les yeux vers fluos. Comme le raconte le média irlandais Irish Star, cette habitante de Galway portait des lentilles de contact lorsqu’une infirmière lui a administré un collyre de contraste. Le produit a coloré ses lentilles, lui donnant ce regard fluorescent.

Du collyre colore ses lentilles de contact : sa vue devient jaune

"C’était pendant un examen sur l’une de ces machines à l’allure bizarre, raconte-t-elle sur son compte Instagram. J’en ai passé plusieurs ce jour-là. Il n’est pas nécessaire d’enlever ses lentilles pour ce genre de contrôles." Elle doit alors garder les yeux bien ouverts, puis l’infirmière, sans la prévenir de son geste, lui applique un produit. Elle pense alors qu’il s’agit de sérum physiologique, mais lorsqu’elle cligne des yeux, tout devient jaune.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margerita B. Wargola (@margoinireland)

"On a paniqué toutes les deux, poursuit-elle. J'ai essayé de les laver avec du sérum physiologique, en les enlevant, en les relavant plusieurs fois. Malheureusement, la tâche est restée." N’ayant pas une autre paire de lentilles de contact avec elle, Margerita B. Wargola a repris la route avec les yeux verts fluos. Elle explique qu’elle ne peut pas voir sans car elle a une myopie de -8,5. "Je suis pratiquement aveugle", glisse-t-elle dans sa publication.

Examen ophtalmologique : à quoi sert le collyre ?

L’infirmière lui a versé un collyre de contraste dans l’œil : le produit permet notamment d’observer l’état de la cornée. Comme le préDans cise, l’Agence nationale de sécurité du médicament, la fluorescéine est un "colorant qui ne colore ni le mucus ni les cellules". "Instillée sur l'œil, la fluorescéine diffuse dans les larmes leur conférant une fluorescence (la fluorescéine sodique exposée à une lumière bleue (465-490 mn) exhibe une fluorescence jaune-vert (520-530 mn), développe l’organisme. Cette fluorescence permet la mise en évidence des défauts cornéens à l'examen biomicroscopique." L’ANSM précise qu’il ne faut pas utiliser ce collyre avec des lentilles souples. "Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre en solution, prévient l’agence. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'au retour de la vision normale."

Des lentilles de contact restées vertes depuis l'examen

Auprès du média, Margerita B. Wargola précise qu’elle a pu rentrer chez elle, et que rien de grave ne lui est arrivé. Elle n’en veut pas à l’infirmière de ne pas l’avoir prévenue ni interrogée sur le port de lentilles de contact pendant la diffusion du produit. L’artiste, d’origine polonaise, précise qu’elle a toujours sa paire de lentilles, restées vertes fluos. "Peut-être que je les utiliserai un jour pour la Saint-Patrick", s’amuse-t-elle.