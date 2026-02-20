Cœur, reins, diabète : ce lien méconnu qui menace notre santé

L'ESSENTIEL Le syndrome cardio-rénal-métabolique relie diabète, maladie rénale et maladies cardiovasculaires.

De nombreux patients ignorent qu’ils sont atteints.

Un dépistage précoce et des habitudes de vie saines peuvent prévenir jusqu’à 80 % des accidents cardiovasculaires.

Diabète, maladie rénale, hypertension artérielle… Ces troubles de santé sont souvent envisagés séparément. Pourtant, ils sont étroitement imbriqués au sein d’un même ensemble appelé "syndrome cardio-rénal-métabolique" (CRM), selon le rapport statistique 2026 de l’American Heart Association (AHA). Un enjeu majeur, alors que près d’un adulte américain sur quatre atteint de diabète ignore sa maladie, et que jusqu’à neuf adultes sur dix souffrant d’une maladie rénale chronique ne savent pas qu’ils en sont atteints, d’après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la principale agence fédérale de santé des Etats-Unis.

Des maladies qui s’alimentent mutuellement

Le cœur, les reins et le métabolisme partagent des facteurs de risque communs : hypertension, excès de cholestérol, hyperglycémie, surpoids ou encore diminution de la fonction rénale. Avoir l’un de ces troubles augmentbte le risque de développer les autres. Or, le rapport de l’AHA souligne que le dépistage de la maladie rénale reste insuffisant : deux tiers des patients hypertendus ou diabétiques ignorent qu’ils ont aussi une atteinte rénale, faute de test uACR (une analyse d’urine évaluant la fonction rénale).

Pour les personnes diabétiques ou hypertendues, deux examens sont en effet recommandés : le test urinaire uACR et le test sanguin eGFR, qui mesurent différents aspects de la santé rénale. Globalement, l’AHA indique qu’environ la moitié des adultes américains souffrent d’hypertension, un tiers d’un excès de cholestérol, plus de la moitié d’un prédiabète ou diabète, et près d’un sur sept d’une maladie rénale.

"Nous encourageons chacun à prendre conscience des liens entre ces maladies afin de réfléchir à sa santé globale au-delà de chaque pathologie prise isolément", explique la Dre Stacey E. Rosen, présidente bénévole de l’American Heart Association, dans un communiqué. "Mieux comprendre ces connexions permettrait de mieux prévenir les complications grâce à des changements de mode de vie et à des traitements adaptés."

Se dépister pour agir précocement

Les principales menaces du syndrome CRM sont les handicaps et les décès liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux (AVC). Pourtant, près de 80 % des infarctus et des AVC seraient évitables, selon l’AHA.

Le dépistage repose sur des tests simples : tension artérielle, bilan lipidique (cholestérol total, "mauvais" cholestérol LDL, "bon" cholestérol HDL, triglycérides), glycémie à jeun ou hémoglobine A1C, indice de masse corporelle, tour de taille, ainsi que tests rénaux uACR et eGFR. Les résultats peuvent même être intégrés dans le calculateur en ligne PREVENT, proposé par l’AHA, pour estimer le risque cardiovasculaire à 10 ou 30 ans.

En attendant, les experts recommandent d’adopter des habitudes de vie saines pour prévenir la plupart des pathologies, comme celles recommandées dans "Life’s Essential 8" – les huit indicateurs à suivre pour avoir un cœur en bonne santé.



