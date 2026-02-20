Après une opération, elle se met à parler avec l’accent russe

L'ESSENTIEL Après une opération, Tara s'est réveillée avec l'accent russe.

Ce trouble neurologie est appelé syndrome de l'accent étranger. Il est très rare.

Tara a entamé des séances d'orthophonie dans l'espoir de retrouver son phrasé canadien.

Les opérations ne sont jamais sans risque de complication. Tara Livingston, une Canadienne de 56 ans, en sait quelque chose. Elle s’est réveillée après une opération bénigne à l'œil en ayant l’accent russe !

Syndrome de l’accent étranger : moins de 200 cas répertoriés

Les troubles du langage ne sont pas étrangers à Tara. Trois mois avant son opération près de l'oeil, elle avait fait un AVC qui lui avait laissé pour séquelles une aphasie (perte de la capacité de parler) et une apraxie de la parole (difficulté à produire les mouvements responsables des sons). Elle était parvenue à retrouver ses capacités à communiquer verbalement grâce à des séances d’orthophonie.

C’est pourquoi elle a été très surprise en entendant sa voix à son réveil après l'intervention réalisée en février 2024. "J’ai essayé de parler aux infirmières. Ma voix est sortie avec un accent russe et j’étais surprise de ne pas pouvoir m’en défaire. J’étais complètement perdue", a-t-elle confié au Mirror. Les médecins se sont penchés sur son cas. Ils lui ont diagnostiqué un syndrome de l'accent étranger.

Cette maladie neurologique très rare entraîne une modification significative de la production des sons chez le patient. Ces changements modifient sa tonalité lorsqu’il parle sa langue maternelle. Cela donnent également l’impression à ses interlocuteurs qu’il a un accent. Moins de 200 cas sont documentés dans la littérature médicale. Ils sont surviennu le plus souvent après des AVC, des traumatismes crâniens, des tumeurs cérébrales ou encore des infections neurologiques.

Deux ans d’orthophonie pour tenter de retrouver son accent canadien

Si ce symptôme prête à sourire, la situation est loin d’être facile à vivre pour la quinquagénaire canadienne. "J’ai l’impression d’avoir perdu mon identité et je veux retrouver mon accent", a-t-elle reconnu dans le journal britannique.

Tara a ainsi entamé une thérapie avec un orthophoniste qui durera au moins deux ans dans l'espoir de récupérer son phrasé canadien. "Si je ne retrouve pas mon accent d'avant, je serai tellement déçue, car mon ancienne personnalité me manque. Je veux juste redevenir moi-même. Et, si je devais choisir l'accent que j'aurais, je choisirais l'irlandais", a-t-elle avoué à la presse.