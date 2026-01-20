Cet appareil rend la parole aux victimes d’AVC

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un appareil à porté autour du cou qui aide les personnes ayant subi un AVC à communiquer.

Grace à l'IA et à des capteurs, il est capable de deviner ce que le patient veut dire en analysant les mouvements des muscles de la gorge et en utilisant des indices émotionnels.

Les scientifiques envisagent de développer des fonctionnalités multilingues.

Les séquelles des accidents vasculaires cérébraux varient en fonction des zones touchées et de l’étendue des lésions. Toutefois, les troubles du langage comme la dysarthrie (difficulté d'élocution) sont assez fréquents. Pour faire face à ces séquelles handicapantes, les chercheurs de l’université de Cambridge ont développé une machine qui est capable de décoder les signaux vocaux et les indices émotionnels des patients afin de les aider à communiquer.

Leur appareil baptisé Revoice a été présenté dans la revue Nature Communications.

Revoice devine la phrase à prononcer en captant les mouvements de la gorge et le rythme cardiaque

Le dispositif qui ressemble à un ras du cou souple, est équipé de capteurs ultra-sensibles. Ces derniers enregistrent le rythme cardiaque et les infimes vibrations des muscles de la gorge de l'utilisateur. Ces signaux sont ensuite utilisés pour reconstruire en temps réel les mots et les phrases voulus. Cette étape est rendue possible grâce à l’utilisation de deux formes d’IA. “L'une reconstruit les mots à partir de fragments de parole silencieusement prononcée, tandis que l'autre interprète l'état émotionnel et les informations contextuelles, comme l'heure de la journée ou les conditions météorologiques, pour développer de courtes phrases en phrases complètes et expressives”, expliquent les chercheurs dans leur communiqué.

L’appareil a été testé par cinq patients atteints de dysarthrie après avoir fait un AVC et 10 participants en bonne santé. Les volontaires devaient essayer de prononcer de courtes phrases tout en portant l’appareil. Lorsqu’ils hochaient la tête deux fois, ces sentences très simples étaient transformées en phrases complètes grâce au module linguistique intégré.

Par exemple, la phrase “On va à l'hôpital” est devenue "Même s'il se fait tard, je ne me sens pas bien. On peut aller à l'hôpital maintenant ?”. "Les capteurs du dispositif Revoice ont déduit que l'utilisateur était frustré grâce à son rythme cardiaque élevé et l’heure tardive. L’IA a pu utiliser ces données pour transformer trois mots prononcés en une phrase complète".

Le taux d’erreur lors des exercices était seulement de 4,2 % pour les mots et de 2,9 % pour les phrases. De plus, 55 % des volontaires se sont dits satisfaits par l’appareil.

"Contrairement aux technologies d'assistance vocale existantes, qui nécessitent souvent une saisie lente lettre par lettre, le suivi oculaire ou des implants cérébraux, le dispositif Revoice offre une communication fluide en temps réel, transformant quelques mots prononcés en phrases complètes et fluides", soulignent les chercheurs.

A wearable, washable device, developed by Cambridge researchers, could help people recovering from stroke to regain their ability to communicate naturally ????️



Using a combination of ultra-sensitive sensors and artificial intelligence, the Revoice device can turn just a few… pic.twitter.com/0ch1Ee8XCU — Cambridge University (@Cambridge_Uni) January 19, 2026

Un appareil pour redonner une voix et de l’autonomie

"Lorsqu'une personne souffre de dysarthrie après un AVC, cela peut être extrêmement frustrant, car elle sait précisément ce qu'elle veut dire, mais peine physiquement à l'exprimer, les signaux entre son cerveau et sa gorge étant perturbés par l'AVC", souligne le professeur Luigi Occhipinti qui a dirigé la recherche. "Cette frustration peut être profonde, non seulement pour les patients, mais aussi pour leurs aidants et leurs familles." Selon les résultats de cette première étude sur Revoice, l’appareil pourrait grandement faciliter leur quotidien.

Toutefois, la patience est de mise. Des essais approfondis sont encore nécessaires avant une diffusion possible. Les chercheurs espèrent également pouvoir développer des fonctionnalités multilingues, une gamme plus étendue d'états émotionnels et une autonomie complète pour un usage quotidien. "Il s’agit de redonner aux gens leur autonomie", ajoute le Pr Occhipinti. "La communication est essentielle à la dignité et au rétablissement."