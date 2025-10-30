Syndrome du coiffeur : quand un simple shampoing provoque un AVC

L'ESSENTIEL Julien a été victime d’un AVC après un shampoing au salon de coiffure.

Ce drame s’explique par une position prolongée de la tête en arrière.

Certaines précautions simples peuvent éviter ce type d’accident rare.

Ce qui devait être un moment de détente a viré au cauchemar pour Julien, 39 ans. Alors qu’il se faisait laver les cheveux chez le coiffeur, il a soudainement été pris de vertiges et d’un intense malaise. Transporté à l’hôpital, il apprend qu’il vient de faire un accident vasculaire cérébral (AVC). Et à sa grande surprise, l’une des premières questions posées par le neurologue fut : "Est-ce que vous avez été chez le coiffeur récemment ?".

Un syndrome méconnu mais bien réel

Ce que Julien a découvert ce jour-là, c’est l’existence du syndrome du bac, aussi appelé syndrome du coiffeur ou "Beauty Parlor Stroke Syndrome". Documenté depuis les années 1990, ce trouble vasculaire rare survient lorsqu’une hyperextension du cou, typique lors du lavage de cheveux au bac, comprime les artères vertébrales qui irriguent le cerveau. Cette compression peut entraîner une dissection artérielle, parfois responsable d’un AVC. Les symptômes peuvent apparaître pendant ou juste après le shampooing : vertiges, vision double, maux de tête intenses, engourdissement d’un côté du corps ou troubles de la parole.

Julien, devenu @julien.avc sur Instagram, sensibilise aujourd’hui ses quelque 12.000 abonnés à ce phénomène méconnu. "Sur le moment, j’ai été surpris ! Quel rapport entre un bac à shampoing et un AVC ? Et pourtant, il existe bel et bien un phénomène qu’on appelle le syndrome du bac", explique-t-il.

Des gestes simples pour se protéger

Heureusement, ce syndrome reste exceptionnel, principalement observé chez des personnes entre 40 et 60 ans. Quelques précautions peuvent toutefois éviter bien des désagréments. Si la position devient inconfortable, mieux vaut le signaler au coiffeur et ajuster l’inclinaison. Il est aussi recommandé de placer une serviette ou un coussin sous la nuque pour répartir la pression. Des fourmillements ou des douleurs cervicales sont des signaux d’alerte à ne pas ignorer.

Aujourd’hui, Julien a su surmonter son traumatisme. "Je n’osais plus faire de shampoing au salon. Je me lavais les cheveux chez moi avant d’y aller. Maintenant, je fais plus confiance, mais je reste attentif à la position de ma tête", confie-t-il.