Des chercheurs découvrent comment les virus Ebola et Marburg perturbent le système digestif

Les virus Ebola et Marburg appartiennent à la même famille : celle des filovirus. Ils partagent aussi certains symptômes, notamment une dégradation du système digestif. Dans la revue PLOS Pathogens, des scientifiques expliquent avoir découvert comment ils perturbent le fonctionnement intestinal.

Quels sont les effets des virus Ebola et Marburg sur les tissus intestinaux ?

Ces chercheurs issus, notamment, de l'Université de Boston, ont souhaité comprendre les effets de ces virus sur la muqueuse intestinale, aussi appelée épithélium. Pour ce faire, ils ont cultivé des organoïdes : il s’agit de petites structures en 3D qui imitent les tissus intestinaux et ceux du colon humains. Elles sont fabriquées avec des cellules souches en laboratoire. Les scientifiques américains ont infecté ces "mini-intestins" avec les virus Ebola (EBOV) et Marburg (MARV). Ces derniers se sont ensuite répliqués dans les tissus.

Les auteurs ont découvert que les organoïdes semblables à l'intestin grêle et ceux ressemblant au côlon réagissaient différemment à l’infection. "Les organoïdes coliques présentant un dysfonctionnement plus sévère", précisent-ils. Concrètement, les infections ont perturbé des voies de signalisation impliquées dans le transport des ions et des fluides dans l’intestin. Elles ont aussi endommagé la structure de la muqueuse intestinale. "Ces modifications pourraient expliquer comment ces virus provoquent la perte massive de fluides à l'origine de diarrhées potentiellement mortelles", estiment les auteurs. Par ailleurs, les mini-intestins infectés présentaient une réponse immunitaire retardée, or celle-ci contribue à lutter contre les virus.

Ebola et Marburg : l’espoir de thérapies ciblées

"Ces travaux de recherche approfondissent notre compréhension de la façon dont les infections à filovirus endommagent l'intestin et identifient des voies cellulaires potentielles pour des traitements ciblés, estime Elke Mühlberger, professeure de virologie, d'immunologie et de microbiologie et co-autrice principale de l'étude. Ils soulignent également l'utilité des organoïdes dérivés de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) pour l'étude des maladies virales."

Pour la scientifique et ses collègues, ces structures pourraient permettre de mettre au point des thérapies ciblées afin de traiter les deux virus. Pour l’heure, il n’existe pas de traitement ciblant précisément Ebola et Marburg.