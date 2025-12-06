  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Cardiologie

Un lien entre le stress psychosocial et la santé cardiaque chez les femmes

Chez les femmes, le stress peut entraîner des modifications de certains tissus cardiaques et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. 

Un lien entre le stress psychosocial et la santé cardiaque chez les femmes Chinnapong/istock
  • Publié le 06.12.2025 à 07h55
    • |
    • |
    • |
    • |

Le stress nuit à la santé. Une nouvelle étude le confirme. Réalisée par des chercheurs canadiens, des universités McGill et Concordia, elle démontre que le stress psychosocial entraîne une inflammation cardiaque chez les femmes. Leurs résultats sont parus dans Circulation Cardiovascular Imaging. 

Comprendre la santé cardiovasculaire des femmes 

Pour réaliser ces travaux, les scientifiques ont utilisé des IRM du cœur. Au total, ils ont recruté 219 participants, âgés de 43 à 65 ans : la moitié étaient des femmes. Ces imageries médicales ont permis d’observer deux marqueurs de maladie, appelés T1 et T2, observables dans le muscle cardiaque. Ces derniers attestent de la présence d'inflammation au niveau du muscle cardiaque. En parallèle, les chercheurs ont collecté des informations démographiques, physiologiques mais aussi psycho-sociales : le stress perçu, le soutien émotionnel reçu et la responsabilité des soins au sein du foyer. Ils ont également pris en compte la présence de facteur de risque cardiovasculaire, comme le diabète ou le tabagisme.

Le stress nuit à la santé cardiovasculaire des femmes 

L’examen des résultats montre un lien entre le stress et la santé cardiovasculaire. Les participantes déclarant subir un niveau élevé de stress psychosocial ont des valeurs significativement plus élevées pour le marqueur T1, en comparaison à celles présentant un faible niveau de stress. "Une différence significative a également été observée chez les participantes pour le second marqueur (T2), uniquement dans le groupe à risque, notent les auteurs. Dans les deux cas, aucune différence significative n’a été observée entre les participants masculins présentant un niveau de stress élevé et ceux présentant un faible niveau de stress." Ils soulignent que les valeurs de T1 et T2 n’étaient pas au "seuil clinique d’anomalie", mais leur niveau justifiait des analyses complémentaires.

 

SUR LE MÊME THÈME

Cardiologie : prendre en compte les facteurs psychosociaux 

Pour les auteurs, ces résultats confirment une idée déjà répandue : le stress affecte la santé cardiovasculaire de manière spécifique au sexe. "Les processus d'évaluation des risques devraient prendre en compte les facteurs psychosociaux et le bien-être mental", estiment-ils.

"D’un point de vue épidémiologique, nous savons depuis une vingtaine d’années que le stress est un facteur de risque important pour la santé cardiovasculaire des femmes, développe la Dr Judy Luu, professeure adjointe à la Division de la recherche clinique et translationnelle de la Faculté de médecine de McGill et autrice principale de l’étude. Mais avec ce programme de recherche, nous cherchons vraiment à comprendre comment le stress affecte physiologiquement le cœur." D’autres travaux sur le sujet sont prévus, et à terme, les scientifiques espèrent développer des traitements adaptés pour améliorer la santé cardiovasculaire des femmes. 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Comment les microplastiques dégradent notre cerveau
Comment les microplastiques dégradent notre cerveau
Mal aigu des montagnes : un lien avec la modification du flux sanguin
Mal aigu des montagnes : un lien avec la modification du flux sanguin
Règles abondantes : une réalité qui touche 2 femmes sur 3
Règles abondantes : une réalité qui touche 2 femmes sur 3
Comment le café peut ralentir le vieillissement des patients souffrant de troubles mentaux
Comment le café peut ralentir le vieillissement des patients souffrant de troubles mentaux
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025