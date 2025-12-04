La forme de vos fesses peut en dire long sur votre état de santé

L'ESSENTIEL Les modifications de la forme du grand fessier peuvent constituer un marqueur structurel précoce du déclin métabolique.

L'IRM 3D montre que les personnes en meilleure forme physique ont un grand fessier plus développé, tandis que l'âge, la fragilité et la sédentarité sont liés à un amincissement musculaire.

Chez les hommes diabétiques, on observe une diminution du volume musculaire, tandis que chez les femmes, ce volume est augmenté, probablement en raison d'une infiltration graisseuse.

Le grand fessier, appelé muscle grand glutéal, est le plus gros et puissant muscle du corps. Donnant du relief à la région glutéale, ce dernier relie l'os coxal, le sacrum et le coccyx au fémur et au tractus ilio-tibial. "Il joue un rôle clé dans la santé métabolique", indique E. Louise Thomas, docteure en sciences et professeure d’imagerie métabolique à l’École des sciences de la vie de l’Université de Westminster (Angleterre). En fonction de l’âge, du sexe, du mode de vie, de la fragilité, ce muscle évolue différemment. Dans une étude, présentée lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA), la chercheuse et son équipe ont voulu savoir si les modifications de la forme des fesses pouvaient révéler des risques cachés pour la santé.

Un fessier plus développé chez les personnes non-sédentaires et actives

Afin de le savoir, les auteurs ont utilisé l'IRM 3D, une technique qui traite une série d'images IRM pour créer un modèle anatomique 3D détaillé, permettant une meilleure visualisation de la structure et la composition du muscle. Ensuite, ils ont utilisé les données de 61.290 examens IRM conservés dans la base de données UK Biobank. En plus des images médicales, ces données comprennent les mensurations physiques, les informations démographiques, les biomarqueurs de maladies, les antécédents médicaux et les réponses à des questionnaires sur le mode de vie des volontaires. Au total, 86 variables différentes ont été examinées pour cartographier leur association avec l'évolution de la forme musculaire au fil du temps. Les personnes en meilleure forme physique, mesurée par une activité physique intense et une force de préhension élevée, présentaient un fessier plus développé, tandis que l'âge avancé, la fragilité et une position assise prolongée étaient liés à un amincissement musculaire.

Diabète : les modifications de la forme du grand fessier peuvent indiquer une altération métabolique

La cartographie 3D a révélé des profils distincts, spécifiques au sexe, au niveau du grand fessier, associés au diabète de type 2. Ceci suggère que la forme, et non la taille, du muscle pourrait refléter des différences métaboliques sous-jacentes. Chez les participants atteints de diabète de type 2, les hommes présentaient une diminution de la masse musculaire, tandis que les femmes présentaient une augmentation de volume musculaire, "probablement due à une infiltration graisseuse", selon les scientifiques. Les hommes classés comme "fragiles" présentaient une diminution plus généralisée du volume du fessier, tandis que l'effet de la fragilité était limité à des zones plus restreintes chez les femmes. Ainsi, "les hommes et les femmes présentent des réponses biologiques très différentes face à une même maladie."