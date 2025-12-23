Cocaïne : quel impact sur la santé buccodentaire ?

L'ESSENTIEL Alors que la consommation de cocaïne connaît une hausse depuis plusieurs années, un chirurgien-dentiste rappelle que cette drogue affecte aussi bien la dent, que le parodonte et les muqueuses buccales.

"Les patients 'addicts', et surtout ceux qui pratiquent une polyconsommation, représentent la population à risque la plus importante en matière de cancers buccaux."

Afin de prévenir les risques pour la santé buccodentaire, le spécialiste recommande une bonne hygiène buccodentaire et de vie, des soins préventifs et un suivi régulier.

"La cocaïne continue son expansion en France de manière régulière depuis 2010", indique le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), publiée le 8 décembre et relayée par Le Monde. Pour la première fois depuis 15 ans, cette drogue, extraite des feuilles de cocaïne, détrône le cannabis, dont le chiffre d’affaires est de 2,7 milliards, en atteignant un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d'euros. Cette hausse est liée à une saturation du marché américain, un report vers l'Europe, un prix en baisse, une pureté inégalée et des circuits de distribution plus modernes.

Cocaïne : "La bouche d’un 'addict' intéresse bien peu de gens, et encore moins l’intéressé lui-même"

Problème : cette fine poudre blanche, cristalline et sans odeur n’est pas sans conséquences. "La place de la santé buccodentaire de ces usagers dans le vivre-bien a été bien mince, pendant trop longtemps. La bouche d’un 'addict' intéresse bien peu de gens, et encore moins l’intéressé lui-même. Il ne commence à s’en préoccuper que bien tardivement, son entourage a bien d’autres motifs de préoccupation et le chirurgien-dentiste est peu souvent associé aux équipes de prise en charge, que ce soit dans une approche globale de santé publique, et a fortiori comme soignant", souligne le Dr Fabien Cohen, chirurgien-dentiste.

Les effets de la consommation de cocaïne sur la santé buccodentaire

Dans La Presse Médicale, il précise que la consommation de cocaïne affecte la salive, qui baigne la cavité buccale et protège ses structures contre divers types de détériorations. Celle-ci altère également le goût. "Chez les grands fumeurs, il existe une élévation considérable du seuil." Il évoque également un changement de l’haleine qui est normalement inodore. "Le manque d’hygiène buccodentaire de l’usager de substances psychoactives est souvent associé à une hyposialie qui se combine à un apport glucidique important. Aujourd’hui, on sait que la carie est une maladie multifactorielle caractérisée par la déminéralisation progressive des tissus durs de la dent", explique le spécialiste.

Autre répercussion : tout comme l’héroïne, la cocaïne peut amener des troubles occlusaux (des dents supérieures et inférieures), comprenant des dysfonctionnements temporomandibulaires, des douleurs cervicofaciales ou encore un bruxisme (grincement des dents). Selon le chirurgien-dentiste, l’utilisation de ce produit très addictif est susceptible d’entraîner une malnutrition. "En cause, les problèmes sociaux et financiers liés à la consommation de certaines drogues (alcool, héroïne, morphine), mais aussi les effets des drogues sur les neurones affectés à la 'récompense', pris et activés dans les circuits 'drogues' et moins disponibles pour les circuits 'alimentation'."

Cocaïne : la prévention des risques est possible

Une altération des muqueuses buccales est également observée chez les consommateurs de cocaïne. "Les patients 'addicts', et surtout ceux qui pratiquent une polyconsommation, représentent la population à risque la plus importante en matière de cancers buccaux", signale Fabien Cohen avant d’ajouter qu’une bonne hygiène buccodentaire et de vie, des soins préventifs et un suivi régulier par un chirurgien-dentiste peuvent permettre de prévenir ces nombreux risques.