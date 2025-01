Cocaïne : le nombre de consommateurs a quasi doublé en un an

L'ESSENTIEL On a dénombré plus de 1 million de consommateurs de cocaïne en France en 2023.

Cela représente près du double de l'année précédente.

Le rapport relève en autres une hausse de la consommation de la drogue pour "tenir au travail".

La consommation de cocaïne en France s’est fortement intensifiée au cours des derniers mois. 1,1 million de personnes ont reconnu en avoir consommé au moins une fois dans l'année en 2023. Elles n’étaient que 600.000 en 2022.

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a avancé plusieurs facteurs expliquant cette hausse de la demande dans son rapport publié ce mercredi 15 janvier.

Cocaïne : pourquoi la consommation augmente ?

Les experts de l'OFDT rapportent en premier lieu une production mondiale de la production en Colombie, en Bolivie et au Pérou, les trois principaux pays producteurs. On estime la production à 2.700 tonnes en 2022 contre 1.134 tonnes en 2010.

Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'OFDT, met en lumière un autre facteur inquiétant : "l'évolution des conditions de travail, avec des actifs qui l'utilisent pour 'tenir au travail', soit pour supporter des cadences intensives (restauration), soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail (marins pêcheurs)."

Par ailleurs, il a été observé une "diversification des formes de consommation, avec la diffusion de la cocaïne base (crack) et la banalisation de l'image de la cocaïne, une drogue qui serait devenue 'familière' et perçue comme 'moins dangereuse' qu'il y a 20 ans".

Après cette augmentation importante de la consommation de cocaïne, la France occupe la 7e place du "top" des pays européens comptant le plus de consommateurs de cocaïne.

Le cannabis reste la drogue la plus consommée en France

Si les chiffres de la consommation du cannabis restent stables, cela reste la drogue illégale la plus consommée en France avec 5 millions d'usagers en 2023. 1,4 million de personnes ont indiqué être des consommateurs réguliers (dix fois au cours des 30 derniers jours, NDLR) et 900.000 en fument quotidiennement.

La MDMA-ecstasy circule également davantage. Le nombre d’utilisateurs (au moins une fois dans l’année) est passé de 400.000 en 2019 à 750.000 en 2023. L'héroïne a aussi progressé avec 350.000 expérimentateurs supplémentaires, portant le nombre de consommateurs à 850.000 expérimentateurs.

"C'est chez les jeunes adultes qu'il y a eus les plus fortes hausses de l'expérimentation et de l'usage dans l'année", notamment pour les stimulants comme la cocaïne et l'ecstasy-MDMA", ajoute Ivana Obradovic.

La prise de drogues entraîne des risques importants qui varient en fonction de la durée d’usage, l’âge de l’usager, la nature des produits, leur composition, leur mode et contexte de consommation ainsi que la quantité prise

"À court terme, les risques sont surtout des intoxications aiguës, accidents, violences et rapports sexuels non protégés ou non désirés. À plus long terme, la consommation régulière peut conduire à l’installation d’une dépendance. Elle peut être associée à des difficultés sociales et économiques et favoriser le développement de troubles psychiatriques", met en garde Santé Publique France sur son site.