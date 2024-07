Cocaïne : le cannabidiol pour aider à réduire la consommation ?

L'ESSENTIEL En France, la prise de cocaïne a explosé ces dernières années sur l’ensemble du territoire.

La consommation de cocaine peut entraîner de nombreuses complications sévères pouvant aller jusqu’au décès.

D’après une nouvelle étude, le cannabidiol pourrait aider à réduire la consommation de cocaïne.

D’après une nouvelle étude publiée dans la revue Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, le cannabidiol pourrait aider à réduire la consommation de cocaïne.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'Université Western Sydney ont mené une série d'expériences sur 48 souris mâles âgées de 8 semaines. Tous les animaux pouvaient accéder librement à l’eau et à la nourriture.



Les rongeurs ont été répartis au hasard en 4 groupes :

- le premier groupe a reçu régulièrement des injections de cannabidiol et de cocaïne.

- le deuxième groupe a reçu des injections de cannabidiol ainsi que des injections sans substances actives.

- le troisième groupe a reçu des injections de cocaïne et des injections sans substances actives.

- le quatrième groupe a reçu deux séries d'injections sans substances actives.

Pendant 14 jours, les chercheurs ont poussé les souris à associer des injections à un endroit spécifique de leur cage. Après la période de conditionnement, ils ont mesuré la préférence des souris pour le côté associé à la drogue, d’abord immédiatement puis 2 et 4 semaines après le traitement.

"L'utilisation du CBD pourraient limiter l'abus de cocaïne"

Les résultats ont montré que les souris traitées à la cocaïne avaient tendance à se déplacer davantage par la suite. Elles ont également développé des préférences pour les zones où elles avaient reçu des injections, et cette tendance s'est maintenue jusqu'à 4 semaines après l'arrêt de l'expérience.



Par ailleurs, le penchant pour les zones d'injection de cocaïne a été réduit chez les souris qui ont également reçu du cannabidiol. Ces animaux ont montré une préférence pour la zone d'injection immédiatement après la fin des traitements mais pas 2 ou 4 semaines plus tard.



D'autres analyses ont montré que le cannabidiol inversait les changements induits par la cocaïne dans la diversité du microbiome intestinal.



"Nos données suggèrent que l'amélioration de la santé intestinale et l'utilisation du CBD pourraient limiter l'abus de cocaïne", concluent les auteurs de l'étude (Rose Chesworth, Howard Chi-Ho Yim, Georgia Watt, Emad El-Omar, Tim Karl).

Cocaïne : quels dangers pour la santé ?

En France, la prise de cocaïne a explosé ces dernières années sur l’ensemble du territoire. "En deux décennies, le nombre de consommateurs de cocaïne n’a cessé de progresser : 1,6 % des 18-64 ans sont concernés en 2017 contre 0,3 % en 2000. C'est surtout chez les adultes issus des générations 1970 à 1990 que la drogue s’est installée", indique l’OFDT (observatoire français des drogues et des tendances addictives) dans son dernier rapport sur la question.



La consommation de cocaïne peut entraîner de nombreuses complications sévères pouvant aller jusqu’au décès : troubles neurologiques, cardiologiques, vasculaires, respiratoires, psychiatriques, infectieux, dermatologiques, ORL, etc. "Le risque de dépendance et les effets somatiques associés à la prise de cocaïne peuvent apparaître dès la première prise ou pour un usage même occasionnel" conclut la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).