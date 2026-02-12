Perte de poids, peau, douleurs menstruelles : boire de l'eau chaude, une bonne idée ?

L'ESSENTIEL De nombreuses personnes pensent que boire une tasse d'eau chaude peut aider à perdre du poids, soulager les maux de gorge ou encore à réduire les douleurs menstruelles.

Deux scientifiques australiennes assurent que les bienfaits proviennent de l'amélioration de l'hydratation, pas la température de l'eau.

Toutefois, boire de l'eau chaude (non bouillante) n'est pas dangereux.

Certaines personnes assurent qu’il y a de nombreux bienfaits à boire de l’eau chaude. Et, on ne parle pas ici de thé ou de tisane… mais bien d’eau nature chaude ! Les deux scientifiques australiennes, la Pr Lauren Ball et la diététicienne Emily Burch, font le point sur cette pratique dans un article publié dans The Conversation le 10 février 2026.

Perte de poids, maux de gorge : cela peut aider, mais ce n’est pas la seule solution

L’une des idées qui circule le plus sur l’eau chaude, est qu’elle aide à perdre les kilos en trop. Alors en effet, des travaux ont mis en évidence qu’augmenter sa prise de liquide quotidienne peut aider à contrôler le poids. Boire de l’eau renforce entre autres la sensation de satiété avant les repas et réduit la consommation de boissons sucrées ou caloriques. "Cependant, les preuves ne sont pas suffisamment convaincantes pour privilégier l'eau chaude par rapport à l'eau à d'autres températures dans le cadre d'une perte de poids", écrivent Lauren Ball et Emily Burch dans leur article. Une étude publiée en 2003 avançait que l’eau chaude stimulait les mouvements intestinaux et par effet domino la digestion. Toutefois, l’effet était trop modeste pour être intéressant pour les personnes cherchant à affiner leur silhouette, estiment les deux chercheuses.

"En clair, si boire de l'eau chaude vous aide à remplacer les boissons sucrées ou à boire plus d'eau en général, cela peut indirectement contribuer à atteindre vos objectifs de poids. Mais ce n'est pas la température en elle-même qui brûle les graisses", concluent-elles.

Les adeptes des tasses d'eau chaude (pas bouillante) assurent qu’elle guérit les maux de gorge. Les expertes reconnaissent que boire chaud est intéressant pour les malades, car cela apaise les irritations dans la gorge et la congestion nasale ou encore aide à fluidifier le mucus. Cependant, cela n’est pas unique à l’eau chaude, avertissent les experte. Les tisanes, les infusions et les boissons chaudes à base de jus de citron sont tout autant efficaces pour soulager ces symptômes.

Boire de l’eau chaude n'est pas une solution miracle contre les règles douloureuses

Face à des crampes menstruelles persistantes et douloureuses, les femmes sont souvent prêtes à tester toutes les solutions proposées. Mais les conclusions des deux expertes sont sans appel. "Boire de l'eau chaude ne soulage pas les douleurs menstruelles". Elles reconnaissent que bien s'hydrater pendant les règles peut contribuer à atténuer certains désagréments liés à la rétention d'eau, mais la température de la boisson "ne semble pas avoir d'importance".

Pour elles, certaines tisanes ont des vertus bien plus réelles et intéressantes. Le thé vert et le thé au thym peuvent aider à diminuer le taux de prostaglandines (une hormone impliquée dans les douleurs menstruelles) et à réduire le stress oxydatif (un facteur contribuant aux règles douloureuses) au niveau de l'utérus. Les professionnels de la santé proposent aussi l’usage de bouillottes. Elles peuvent parvenir à détendre les tissus et à améliorer la circulation sanguine.

L’eau chaude ne purifie pas la peau

Boire une tasse d’eau chaude par jour apporte un nouvel éclat à la peau et la détoxifie. Voici un autre mythe souvent véhiculé. Mais pour les deux scientifiques, il n’y a aucune preuve scientifique pour l'étayer. Si l’hydratation contribue à maintenir une bonne élasticité cutanée et prévient le dessèchement, la température de l’eau ne semble pas avoir d’importance encore une fois. "Les affirmations selon lesquelles l'eau chaude "détoxifie" la peau sont trompeuses. La détoxification est assurée par des organes comme le foie et les reins, et non par un rinçage du corps à l'eau chaude" ajoutent-elles.

Ainsi, les allégations les plus courantes sur l’eau chaude comme la perte de poids, l'amélioration de l'éclat du teint et la réduction des crampes, ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides, hormis les bienfaits fondamentaux de l'hydratation.

"La température de l'eau importe moins que le fait de boire suffisamment", remarquent les auteures avant d’ajouter "si l'eau chaude vous aide à boire davantage, à vous détendre ou à commencer votre journée par un rituel agréable, c'est parfait. Mais n'imaginez pas que la chaleur soit un remède miracle."